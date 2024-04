CIVITANOVA «È stato programmato per lunedì 29 aprile l'inizio dei lavori nel sottopasso ferroviario che collega la Statale 16 a via Regina Elena e nel giro di una settimana sarà riaperto al pubblico». A darne notizia è l'assessore ai Lavori Pubblici Ermanno Carassai dopo il sopralluogo effettuato ieri mattina dai tecnici del Comune insieme all’impresa che effettuerà i lavori. «Quando il sottopasso è stato chiuso al transito dei pedoni a causa di significative infiltrazioni di acqua e dei distacchi di parti di intonaco - spiega l'assessore - ci siamo attivati subito, consapevoli dell'utilità e dell'importanza che quel sottopasso pedonale riveste per attività commerciali e cittadini».

L’iter

«Infatti - ricorda -, tre giorni dopo abbiamo effettuato un sopralluogo con il personale tecnico delle Ferrovie da cui era emersa la necessità di effettuare ulteriori verifiche sulla stabilità del ponticello. Due settimane dopo, non avendo ricevuto alcun riscontro, abbiamo sollecitato alle Ferrovie, l'urgenza di conoscere l'esito delle verifiche così da stabilire chi e come intervenire. Laddove fossero stati riscontrati problemi di stabilità, infatti, il cui ripristino sarebbe stato di competenza delle Ferrovie, qualsiasi intervento di superficie da parte del Comune sarebbe stato se non utile di limitata durata».

Le verifiche

L’assessore Carassi arriva allora all’ultimo sopralluogo: «Lo scorso 16 aprile, a seguito di ulteriori verifiche effettuate dal proprio personale tecnico, le Ferrovie ci hanno comunicato che l'opera risulta pienamente efficiente nei confronti della sicurezza dell'esercizio ferroviario». Ecco quindi che ieri «insieme agli uffici, abbiamo definito il piano d'intervento per provvedere alla manutenzione ordinaria e alla pulizia del sottopasso. Le Ferrovie - conclude Carassai - a seguito di ulteriori monitoraggi, valuterà di programmare un intervento di impermeabilizzazione del sottopasso». Il sottopasso, proprio negli ultimi giorni, era stato al centro di una interrogazione presentata dal capogruppo dem, Francesco Micucci, per chiedere al Comune i tempi di riapertura dell’infrastruttura utilizzata soprattutto d’estate per raggiungere il lungomare.