Si arrampica sull'albero per salvare un gattino e precipita per 5 metri: grave un 38enne

CARASSAI - Era salito su un albero per salvare un gattino che non riusciva più a scendere dalla pianta. Ma all'improvviso ha perso l'equilibrio ed è precipitato per cinque metri. Un uomo di 38 anni di Carassai è stato ricoverato all'ospedale di Torrette, trasportato dalla provincia di Ascoli in eliambulanza per essere sottoposto ad una serie di accertamenti.

Precipita da un albero per salvare il gattino

Sul posto sono arrivati immediatamente i volontari della potes di Offida che, vedendo le condizioni del ferito, hanno deciso di richiedere l'intervento dell'elisoccorso per un rapido trasferimento all'ospedale regionale. Il 38enne era vigile ma a seguito dei traumi riportati nella rovinosa caduta si è preferito trasportarlo ad Ancona.