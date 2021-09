Tedrribile schianto tra auto e scooter sulla Valdaso, muore a 29 anni

CARASSAI - Un ragazzo di ventinove anni, di origine pakistane e residente in frazione Valmir di Petritoli, ha perso la vita in seguito ad un incidente avvenuto lungo la Valdaso Sud. Il ragazzo, in sella ad uno scooter, si è scontrato con un'auto e la conseguente caduta non gli ha lasciato alcuno scampo nonostante il prodigarsi dei sanitari dell'ambulanza della Croce Arcobaleno di Petritoli e dell'automedica della postazione Potes di Offida. E' stato anche richiesto l'intervento dell'eliambulanza che è stato annullato quando il cuore del giovane h acessato di battere. Sul posto i carabinieri per ricostruire le cause dell'incidente.

Ultimo aggiornamento: 21:32

© RIPRODUZIONE RISERVATA