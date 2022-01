Ubriachi alla guida, denunciati due giovani. E altri invece erano in possesso di hashish

CARASSAI - I carabinieri del comando provinciale nell’ottica di un ulteriore impulso ai servizi di controllo del territorio cercando di prevenire al meglio i reati predatori, hanno portato a termine alcune operazioni. Ad Acquaviva Picena e Montedinove, i carabinieri delle stazioni di Acquaviva Picena e Montalto delle Marche, hanno fermato alcuni giovani nelle ore serali e notturne, effettuando controlli veicolari e personali e rinvenendo a un trentenne di Montedinove e ad un 21enne di Acquaviva Picena alcuni grammi di hashish, sottoposti a sequestro amministrativo.

In entrambi i casi è scattata la segnalazione alla Prefettura ascolana per consumo di sostanze stupefacenti. A Grottammare e Folignano, i militari rispettivamente delle compagnie di San Benedetto e Ascoli durante i controlli notturni alla circolazione stradale hanno sorpreso un trentenne di Carassai nel primo caso e un 38enne di Folignano nel secondo, alla guida delle rispettive autovetture, in evidente stato di ebbrezza alcolica, accertate mediante gli apparati in dotazione. Per i due, oltre al ritiro della patente, è scattata la denuncia per guida in stato d’ebbrezza.

L’attività dei Carabinieri continuerà in modo sempre più incisivo sul territorio provinciale, sia con funzione preventiva che repressiva, a tutela dei cittadini onesti che sono ancora una volta invitati a chiamare subito il 112, ovvero recarsi personalmente in caserma per esporre denunce o soprusi di ogni genere, nonché contattare telematicamente l’Arma anche attraverso il sito www.carabinieri.it.

© RIPRODUZIONE RISERVATA