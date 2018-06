Si impicca a un albero del giardino di casa Il figlio scopre il cadavere

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CARASSAI – Tragedia all'alba in un'abitazione di Carassai. Un'anziana di 78 anni si è impiccata ad un albero nel giardino della sua abitazione. A scoprire il cadavere è stato il figlio che appena si è svegliato ha aperto la finestra e ha visto il corpo dell'anziana madre. Purtroppo sono risultati vani i soccorsi degli operatori sanitari inviati dalla centrale del 118. I sanitari non hanno potuto fare altro che constatare la morte della donna. Sul posto i carabinieri di Montalto Marche ma la dinamica del suicidio non lascia adito a sospetti.