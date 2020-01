Solo la Civitanovese e altre 4 squadre sempre in gol finora: vietato fare come il Pontesasso

ANCONA - Solo la Civitanovese in Promozione e altre quattro in Seconda hanno finora segnato almeno un gol in ognuna delle 16 partite di campionato disputate e dopo che nell’ultimo fine settimana altre tre sono state eliminate. Solo 5 sul totale delle 247 che vanno dalla D alla Seconda Categoria. Oltre alla Civitanovese, che con i primi gol di Tittarelli e Vechiarello, porta a ben 15 i marcatori diversi, in Seconda Categoria continuano a lasciare il segno soltanto la Vis Canavaccio nel girone A, Santa Caterina e Gmd Grottammare nel G e gli Orsini nell’H.



Si sono bloccate invece sabato scorso, alla prima del nuovo anno e del girone di ritorno, il Senigallia, sconfitto 2-0 dalla Real Cameranese nel C, la Vigor Sant’Elpidio, battuta sempre per 2-0 dal Casette d’Ete nell’E, e il Telusiano, fermato sullo 0-0 dalla Palombese nell’F. Ora tutti attenti a non fare come il Pontesasso nel girone B: dopo essersi stoppato il 14 dicembre, quando è stato battuto 4-0 dal Muraglia, ha pareggiato 0-0 con il Montecchio nell’ultima partita del 2019 e poi perso 1-0 contro il Real Gimarra nella prima del nuovo anno: fanno tre gare di fila senza segnare dopo le altre 13 trascorse sempre a segno.





