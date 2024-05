CIVITANOVA «Giù le mani dalla Civitanovese. Non voglio che la vittoria del campionato sia usata per strumentalizzare politicamente la questione stadio». Duro intervento del presidente del club, Mauro Profili, dopo che si è animata la discussione in seguito alle sue parole. Il patron ha prima detto che «con questo stadio la Civitanovese non farà mai più della serie D» per poi aggiungere che «sarà proprio la Civitanovese a presentare un progetto di riqualificazione della struttura».

I ritardi

Nei giorni scorsi, partendo dai ritardi dell’amministrazione nel rifacimento dei servizi igienici (il campionato è stato disputato con bagni chimici), è intervenuto Francesco Micucci (Pd). «Punto primo – spiega Profili – nessuno ha intenzione di spostare lo stadio. Deve rimanere dov’è perché raggiungibile a piedi dal centro sia da tifosi che dagli sportivi che lo utilizzano. Il progetto che ho in mente è fondato sulla cosiddetta “legge stadi” (decreto legislativo 38/2021). È una normativa dello Stato, non l’ho scritta io, Micucci può leggerla».

L’affondo

Poi attacca l’esponente del Pd anche sul fronte del capitale privato. «Se non ricordo male, mentre si costruiva il Cuore Adriatico, l’allora giunta presentò una variante per permettere la costruzione di un palasport al posto di metà della fiera. E a realizzarlo sono stati i privati. Il Comune è anche ricorso al Credito Sportivo per pagare la restante somma, circa 5 milioni. Stavolta, nel discorso stadio, il Comune non c’entra nulla. Non mi va che per attaccare l’amministrazione si metta in mezzo la Civitanovese». Secondo Profili, tutte le parti politiche «dovrebbero fare un corpo unico di fronte all’obiettivo di creare una cittadella dello sport». «Non è solo per il calcio – aggiunge – ma per l’atletica, il tennis, le bocce, la ginnastica e anche gli sport paraolimpici. Una struttura polifunzionale anche con albergo, commerciale e uffici dove potrebbero lavorare 500 persone. Invece ognuno pensa al proprio orticello mettendo in discussione ogni buona proposta. Ricordo che a Civitanova tutte le opere più importanti sono state realizzate con l’intervento dei privati. Micucci parla degli incassi di quest’anno? E le spese? Lo sa che una società di calcio non può reggersi con il botteghino nemmeno in serie A, figuriamoci a questi livelli. Civitanova non ha avuto accesso ai fondi del Pnrr per lo sport perché non è capoluogo di provincia. Macerata sì. Per questo ho parlato di doppia denominazione nella provincia. Ci si batta per questo. Io sono disposto ad un confronto pubblico con tutte le forze politiche. A settembre il progetto stadio sarà presentato alla città seguendo l’iter di legge».