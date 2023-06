PESARO Scocca l’ora del Buscaglia-day. Alle 18 all’Hotel Baia Flaminia la Vuelle presenterà a stampa e tifosi il suo nuovo allenatore, firmato giovedì scorso con contratto biennale garantito ed opzione per una terza stagione. La conferenza verrà trasmessa in diretta sulla pagina Facebook di Radio Incontro Pesaro e condivisa sui profili ufficiali social della Vuelle.

Il sipario

Si alza dunque il sipario sul capitolo Buscaglia, che in sella alla Carpegna Prosciutto affronterà la quinta esperienza italiana nella massima serie, fra le quali spicca l’entusiasmante scalata con l’Aquila Trento, condotta dalla Serie C alle finali scudetto. Toccata quota 252 panchine in Lba nella partita di inizio 2023 a Scafati, quando era alla guida di Napoli, il neo coach biancorosso vuole aprire un nuovo ciclo alla Carpegna Prosciutto facendo vedere una squadra, come da sua filosofia, intensa ed organizzata. Prima di tuffarsi nel mercato degli extracomunitari, che in passato ha fornito a Buscaglia atleti di primo piano, su tutti l’attuale milanese Shavon Shields arrivato per la prima volta in Italia proprio nel 2016 a Trento, la Carpegna Prosciutto dovrà decidere quale strada intraprendere per il completamento del pacchetto dei giocatori italiani, che al momento conta Matteo Tambone, Riccardo Visconti e Valerio Mazzola con un contratto fino a giugno 2024, oltre a Davide Moretti e Leonardo Totè che hanno clausola di uscita dall’accordo esercitabile da entrambe le parti. Negli ultimi giorni sono sembrate in ascesa le quotazioni di permanenza di Totè, che ha avuto Buscaglia come allenatore a Napoli, e in calo quelle di Moretti. Altri due elementi italiani provenienti dal vivaio Carpegna Prosciutto, Umberto Stazzonelli e Octavio Maretto, si stanno nel frattempo contendendo le convocazioni per l’Europeo Under 20 in programma dall’8 al 16 luglio in Grecia: i due giovani sono nel gruppo azzurro allenato da coach Magro che ha vinto nello scorso weekend il torneo di Domegge, dove hanno giocato due delle tre partite della manifestazione, e che sabato e domenica a Foligno disputerà le ultime due amichevoli contro la Polonia.

Il mercato

In Lba inizia ad accendersi il mercato, in vista del via fissato ufficialmente per l’1 ottobre con termine della regular season il 5 maggio 2024. Brescia ha inserito un altro giocatore di spessore, dopo il pivot Miro Bilan, annunciando ieri l’accordo biennale con l’ala statunitense Jason Burnell, in arrivo da Brindisi dopo le esperienze a Sassari e Cantù. In tema di allenatori: Jasmin Repesa dopo l’addio alla Vuelle è stato accostato nelle ultime ore a Trieste, retrocessa in A2, mentre Sergio Scariolo ha annunciato in una conferenza di restare alla Virtus Bologna almeno fino al termine della prossima stagione.