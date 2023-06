PESARO A breve i dirigenti della Vuelle e coach Maurizio Buscaglia si siederanno attorno ad un tavolo, per iniziare a pensare come allestire la Carpegna Prosciutto che andrà a disputare la stagione 2023-24. Intanto con il passare del tempo le possibilità di rivedere in maglia biancorossa Vasilis Charalampopoulos sono quasi zero, visto che il giocatore greco dopo la ottima stagione disputata è sicuramente uno dei pezzi pregiati del mercato non solo in Italia ma anche a livello Europeo. Comunque non è da escludere l’ipotesi che il futuro di Charalampopoulos possa essere ancora in Italia dopo le esperienze con Venezia, Fortitudo Bologna e appunto Pesaro.

APPROFONDIMENTI BASKET SERIE A1 La Vuelle ha scelto: c'è Buscaglia. Pronto un biennale (con opzione) per l'ex coach di Napoli



Il copione

Per la Carpegna Prosciutto purtroppo si ripete il copione visto negli ultimi anni, considerato che nel corso di queste stagioni sono stati tanti i giocatori che hanno fatto bene a Pesaro facendosi conoscere oppure rilanciandosi, come nel caso di Charalampopoulos, per poi l’anno seguente approdare in formazione che hanno una maggiore disponibilità economica e di conseguenza un budget più alto che gli permette di investire più soldi sui singoli giocatori. Come sempre anche nella prossima stagione il primo obiettivo sarà quello della salvezza e magari trovare giocatori in cerca di riscatto o ai più sconosciuti, che magari possano permettere alla Vuelle di raggiungere anche qualche obiettivo inaspettato, come è successo per esempio nell’ultima annata, con la Carpegna Prosciutto che è stata protagonista sia in coppa Italia che nei playoff.

Il budget

Del resto senza un proprietario unico pare difficile poter fare di più rispetto a quello fatto nelle ultime tre stagioni, visto che come sempre la Vuelle è alle prese con uno dei budget più bassi in circolazione in serie A, dove i costi sono davvero alti, considerato che il campionato è professionistico a differenza di altre categorie e discipline dove non vige la regola del professionismo.

In partenza

Intanto secondo radio mercato anche l’ex guardia della Carpegna Prosciutto Muhammad-Alì Abdur-Rahkman che ha giocato un grande girone di andata per poi spegnersi con il passare delle partite a parte qualche guizzo decisivo, come per esempio quello in gare tre di playoff contro i campioni d’Italia di Milano, potrebbe a breve accasarsi nuovamente in Europa ma in un’altra nazione, visto che secondo i ben informati a lui sarebbe interessata una formazione turca. Nel frattempo ieri il Banco di Sardegna Sassari ha ufficializzato l’ingaggio come assistente allenatore dell’ex playmaker della Nazionale e di Treviso Massimo Bulleri, che nella passata stagione era in Francia al Limoges con coach Massimo Cancellieri e che ha avuto già l’opportunità di lavorare assieme all’ex coach della Vuelle Piero Bucchi anche se nei panni di giocatore.

I movimenti

Reggio Emilia invece ha annunciato la risoluzione consensuale con lo statunitense Nathan Reuvers, mentre Venezia ha salutato il playmaker uruguaiano di cittadinanza italiana Jayson Granger, ma anche gli statunitensi Derek Willis, Kendrick Ray e il francese Adam Mokoka. L’Umana ha poi annunciato che Davide Casarin tornerà a fare parte del roster di coach Neven Spahija.