PESARO - Quella che scenderà sabato pomeriggio in campo a Treviso sarà la stessa Carpegna Prosciutto vista contro Reggio Emilia, chiaramente senza Leonardo Totè. La società in queste ore sta lavorando intensamente per cercare di intervenire sul mercato per quanto riguarda il ruolo di centro, ma in serie A i trasferimenti sono chiusi e anche in A2 alcuni giocatori che parevano potersi muovere al momento rimangono nelle squadre in cui stanno giocando.

A tal proposito gli scambi tra Serie A e A2 si chiudono domani, complice la festività pasquale che incombe. Anche il mercato europeo ad oggi offre poco per non dire quasi nulla, e quindi l’ipotesi più accreditata al momento pare essere quella di provare a puntare su un giocatore straniero, visto che fino a questo momento la Vuelle ha utilizzato sei visti sui sette a sua disposizione.



Gli avversari



Intanto la squadra continua il suo lavoro in palestra, in vista della delicata sfida contro Treviso in programma sabato alle 17 in Veneto. Coach Sacchetti essendo sguarnito nel reparto lunghi, dovrà inventarsi Mazzola, Ford e probabilmente anche McDuffie nel ruolo di cinque. I prossimi avversari della Carpegna Prosciutto sono sicuramente in un buon momento della loro stagione e lo testimoniano le tre vittorie consecutive da cui sono reduci negli ultimi tre match. La squadra di coach Vitucci dopo un avvio di stagione molto complicato, viste le tante sconfitte subite in serie ad inizio campionato, con gli innesti dell’ex play della Vuelle Justin Robinson e dell’ex Reggio Emilia Osvaldas Olisevicius, ma anche grazie alla crescita di D’Angelo Harrison che anche a Pistoia è stato fondamentale nel finale, è riuscita con il passare delle giornate a trovare la quadratura del cerchio e ora è a più quattro su Carpegna Prosciutto e Brindisi, che occupano gli ultimi due posti della classifica. Gli ex della sfida saranno il lungo Gora Camara e come detto Justin Robinson, mentre gli arbitri designati a dirigere la gara sono Beniamino Manuel Attard di Priolo Gargallo, Mark Bartoli di Trieste e Daniele Valleriani di Ferentino.



Nel frattempo si è conclusa la stagione regolare del campionato Under 19 Eccellenza e la Carpegna Prosciutto Papalini ha vinto il suo girone, conquistando 20 vittorie e rimediando solo 2 sconfitte maturate ai tempi supplementari. I ragazzi di coach Giovanni Luminati si sono qualificati come testa di serie alle Finali Nazionali. Nell’ultima sfida di stagione regolare i giovani biancorossi si sono imposti per 90 a 68 sulla Fortitudo Bologna, con Fainke che ha chiuso la sua gara con 29 punti. Vittoria anche per la Carpegna Prosciutto Papalini Under 17 che ha ribaltato nettamente la differenza canestri contro la Alfa Omega Ostia imponendosi 91-61, dopo che nel girone di andata era stata sconfitta di 19 lunghezze. Complice la sconfitta di Livorno i ragazzi di coach Mattia Costa comandano la classifica del loro girone e il prossimo impegno dopo Pasqua vedrà i biancorossi sul parquet di Reggio Emilia già sconfitta all’andata. Infine sconfitta per l’Under 15 che si arrende in casa a Porto SantìElpidio per 63 a 57.