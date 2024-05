PORTO SAN GIORGIO Dopo le prime modifiche per l'introduzione dell'isola pedonale sul lungomare Gramsci, novità alla circolazione anche intorno al mercato coperto. Il senso di marcia delle due strade laterali al mercato alimentare (via Properzi e via Panfili) sarà invertito. La novità è stata resa nota dall’assessorato alla Viabilità. Con oggi, gli addetti comunali procederanno alla sistemazione della nuova segnaletica.

I motivi

«Il cambiamento intende favorire il traffico nord-sud creando un’ulteriore arteria diretta e tenendo conto anche delle dirette dimensioni delle vie del centro - spiega l’assessore alla Viabilità Marco Tombolini - . Oltre alla promozione della sicurezza veicolare c’è la chiara volontà di procedere verso la pedonalizzazione di alcune vie del centro. La misura è stata presa in vista della stagione estiva, durante la quale viene abitualmente pedonalizzata via Gentili. L'intenzione è di alleggerire il flusso veicolare nelle aree del centro. Ne trarranno beneficio anche i residenti della zona e le realtà commerciali. La scelta si lega ai lavori di riqualificazione e ammodernamento del mercato. Si raccomanda, soprattutto nei primi periodi in cui la novità alla viabilità sarà in vigore, di prestare attenzione alle indicazioni della segnaletica».

A questo si aggiunge la decisione di investire 40mila euro circa per il risanamento e la realizzazione di marciapiedi limitrofi all’area mercato nei tratti di via Panfili e via Giordano Bruno. Contestualmente ai lavori di riqualificazione e riammodernamento del mercato, è stata presa la decisione che consentirà di percorrere via Properzi in direzione nord-sud, mentre via Panfili sarà percorsa in direzione sud-nord. «Una scelta fatta per due ragioni - dice Tombolini -: la prima è relativa al fatto che in questo modo andiamo a decongestionare il traffico delle aree del centro. La seconda ragione è strettamente connessa a commercianti e residenti, per l'introduzione dell'isola pedonale a partire dalle 20 e consentire fino a quell'ora il transito».

I dubbi

Durante questo weekend, non sono mancate le critiche riguardanti l'isola pedonale sul lungomare nord, che anziché partire da via Veneto parte da via Filzi: «Fino all'anno scorso - spiega - l'isola pedonale partiva da via Veneto però fermava il traffico veicolare e di conseguenza impediva il parcheggio. In questo primo periodo, sia per far arrivare il traffico fino a via Filzi, sia per recuperare 25 parcheggi in più che male non fanno, abbiamo scelto di far partire l'isola pedonale più avanti. Poi, quando saremo nel fulcro dell'estate, quando ripartirà anche il cinema all'aperto, potremo far arrivare l'isola pedonale fino a via Veneto. Non vogliamo creare alcun tipo di problema per il cinema all'aperto». Sulla circolazione intorno a piazza Mentana precisa: «Quando ci sono singoli eventi, la viabilità può subire cambiamenti. Porto San Giorgio non ha tante alternative. Attualmente stiamo predisponendo la segnaletica per i mezzi pesanti che sono quelli che ci preoccupano di più».

Lo scopo

«Lavoriamo in maniera complessiva su mezzi come autobus e pullman, predisponendo segnali ad hoc. Per il momento non prevediamo cambiamenti radicali».