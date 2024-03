PESARO Si avvicina a grandi passi la sfida in programma domani pomeriggio alle 17 a Treviso contro la Nutribullet. Così stamane coach Romeo Sacchetti incontrerà la stampa per fare il punto della situazione in casa biancorossa, prima che nel pomeriggio la Vuelle si metta in viaggio alla volta del Veneto. Nel frattempo prosegue anche la ricerca da parte della società del giocatore che dovrà sostituire Leonardo Totè (out per un mese dopo l’infortunio al gomito). A tal proposito secondo radio mercato la Vuelle starebbe valutando il neozelandese Tyrell Harrison, che in Australia ha vestito la maglia dei Brisbane Bullets, ma anche l’ex pivot di Brindisi Nick Perkins, al momento nel campionato giapponese con la maglia dei Nagasaki Velca.

APPROFONDIMENTI BASKET SERIE A Vuelle, un guaio tira l'altro. Totè infortunato, la società cerca un innesto sul mercato



Gli avversari

Tornando invece al campo e dando uno sguardo ai numeri di squadra della Nutribullet, i prossimi avversari della Vuelle sono l’undicesimo attacco della serie A con 79,7 punti segnati e ne subiscono 83,9 a partita. Nella valutazione di squadra Treviso è tredicesima, mentre nei rimbalzi totali occupa l’ottavo posto, in quelli difensivi il decimo e negli offensivi è quarta. Passando agli assist i ragazzi di coach Vitucci sono penultimi, mentre nelle palle recuperate sono noni e nelle ultime due suddette graduatorie fa meglio la Vuelle, visto che occupa rispettivamente decimo e sesto posto. Anche nelle palle perse la Carpegna Prosciutto spreca di meno, visto che è quattro posizioni avanti alla Nutribullet che occupa il nono posto. Lo stesso discorso vale anche per quanto riguarda i falli subiti, visto che la Vuelle è seconda e i veneti quarti. Nel plus-minus tornano a fare meglio Harrison e soci che sono dodicesimi, mentre la Carpegna Prosciutto è ultima. Per quanto riguarda le percentuali al tiro, nelle conclusioni da due i prossimi avversari sono decimi e viaggiano con il 52,2 %, mentre i biancorossi sono penultimi con il 48,9 %. Nel tiro da tre punti torna a fare meglio la Carpegna Prosciutto che si attesta al tredicesimo posto (34,1 %), e Treviso è ultima con il 32,2 %. Passando alla percentuale per quanto riguarda i tiri liberi è ancora la Carpegna Prosciutto a fare meglio (77,1 %), contro il 75,5 % dei prossimi avversari. Nella percentuale al tiro totale le due formazioni si equivalgono, visto che i padroni di casa sono terzultimi e la Vuelle penultima.

I singoli

I numeri individuali di Treviso invece raccontano che d’Angelo Harrison (spesso è stato contestato dai suoi tifosi, tanto che anche nella sfida giocata a Pesaro ebbe qualche battibecco con la curva trevigiana) pur saltando due partite è comunque il miglior realizzatore della squadra, quello che ha subito più falli e che recupera più palloni. Il giocatore invece maggiormente impiegato in campo è stato Terry Allen, anche primo nella valutazione individuale, mentre il lungo Pauly Paulicap è quello che ha la migliore percentuale nel tiro da due punti con il 62,9 %, oltre ad essere il leader nei rimbalzi offensivi, difensivi e totali. Nelle conclusioni da tre punti comanda il capitano Alessandro Zanelli che totalizza il 37,9 %. Nei tiri liberi il più preciso è Osvaldas Olisevicius, che è anche quello che perde più palloni. Negli assist l’ex Vuelle Justin Robinson guida il gruppo.