PESARO Il terzo tentativo con coach Maurizio Buscaglia, - dopo che già nei precedenti anni si era provato a portare a Pesaro l’allenatore pugliese - è quello buono per la Vuelle. L’ufficializzazione dell’affare non è escluso che possa arrivare già nella giornata odierna, ma l’accordo tra le due parti è praticamente fatto con coach Maurizio Buscaglia che ha firmato un biennale con una opzione per un eventuale terzo anno. Il suo vice quasi sicuramente sarà il pesarese Giacomo Baioni.

APPROFONDIMENTI BASKET SERIE A1 Vuelle, in salita la scelta del coach: Menelli ha detto di no. Sul mercato ancora le piste Buscaglia, Dalmonte e Caja



La coppia

I due hanno già lavorato insieme a Brescia quando nella stagione 2020-21 il nuovo allenatore della Carpegna Prosciutto entrò a campionato in corso per sostituire coach Vincenzo Esposito. Buscaglia nativo di Bari ha iniziato la sua carriera nelle giovanili del Grifone Perugia nel 1986. Dieci anni dopo, precisamente nel 1996, arriva il primo incarico come capo allenatore a Piove di Sacco, mentre nel 2003 approda a Trento dove vi rimane fino al 2007 prendendo la squadra in C1 e portandola nel 2005 in B2. Poi ci sono ancora tre anni tra Mestre e Perugia e con quest’ultima raggiunge la promozione in B1. La svolta della sua carriera arriva però nel 2010 quando torna a Trento e vi rimane per ben nove anni, portando la squadra dall’allora B1 alla serie A dove ottiene ottimi risultati, sia a livello personale, visto che per due anni consecutivi viene eletto miglior allenatore della serie A, ma anche a livello societario, con la formazione trentina che inizia a diventare una presenza costante in EuroCup e che per due anni consecutivi raggiunge la finale scudetto. Buscaglia è stato anche allenatore della Nazionale Under 20 e dopo Trento ha allenato a Reggio Emilia, Brescia, in Israele all’Hapoel Holon, a Napoli nella scorsa stagione prima di essere esonerato a stagione in corso e poi nuovamente in Israele con l’Hapoel Eilat, oltre ad essere stato anche l’allenatore della Nazionale dei Paesi Bassi. Per coach Giacomo Baioni, anche qui si è in attesa dell’ufficialità, invece si tratta di un ritorno a casa, dopo una brillante carriera in giro per l’Italia, in cui ha lavorato sempre con ottimi allenatori, ad iniziare da coach Simone Pianigiani, Emanuele Molin, gli ex biancorossi Zare Markovski, Vincenzo Esposito, lo stesso Maurizio Buscaglia, Walter De Raffaele, l’ex Vuelle Piero Bucchi. Nel suo palmares ci son quattro scudetti conquistati con Siena e Venezia, ma anche due Supercoppe. La sua esperienza e conoscenza di campionati anche cosiddetti minori, potranno tornare molto utili, alla luce anche di un budget che pare essere un poco minore rispetto allo scorso anno. Così scovare giocatori americani o comunitari ai più sconosciuti, potrebbe alla fine essere fondamentale per la buona riuscita della stagione.

Il mercato

Intanto ieri Brindisi ha ufficializzato l’estensione del contratto con Jordan Bayehe, mentre la Virtus Segafredo Bologna si sarebbe accordata con l’esterno serbo Ognjen Dobric. Il Banco di Sardegna Sassari ha annunciato la separazione dalla guardia americana Gerald Robinson, visto a Pesaro per un breve periodo nella prima stagione di coach Jasmin Repesa alla Vuelle per sostituire l’infortunato Frantz Massenat.