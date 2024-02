Sangiorgese, via Mengoni. In panchina tornano Polini e il comandante Jaconi a 77 anni

PORTO SAN GIORGIO La Sangiorgese Monterubbianese e il tecnico Andrea Mengoni si salutano. Questo è l’esito di una lunga riunione avvenuta nella serata di domenica fra i dirigenti della società e l’allenatore. Al suo posto un duo formato da Osvaldo Jaconi e Enos Polini. La decisione è stata presa «di comune accordo», come si legge nel comunicato apparso sulla pagina Facebook della società. Dopo la sconfitta di sabato scorso contro il Monticelli (0-1), la situazione di classifica della compagine rivierasca è, più che mai, drammatica.

La situazione

Undicesimo posto in classifica in coabitazione con la Palmense, 25 punti frutto di sei vittorie, sette pareggi e ben nove sconfitte, un ruolino di marcia che assolutamente non rispecchia gli obiettivi che, a inizio stagione, la dirigenza della Sangiorgese Monterubbianese si era posta. Al fischio finale della partita di sabato è esplosa la contestazione da parte dei tifosi i quali chiedevano a gran voce non soltanto l’allontanamento del tecnico ma anche un maggiore impegno da parte dei giocatori. Ieri pomeriggio «dopo diverse ore di riunioni e confronti tecnici, la società Sangiorgese Monterubbianese – si legge in un comunicato sulla pagina Facebook - ha sciolto la riserva sulla nomina della nuova guida tecnica della prima squadra. A sostituire mister Mengoni saranno i tecnici Jaconi Osvaldo e Polini Enos in un tandem ben collaudato. Consci della difficoltà della sfida - si legge ancora in una nota - ringraziamo i mister per essersi messi a disposizione della società. La loro comprovata capacità ed esperienza rappresentano un importante valore da cui far ripartire la formazione che troverà nel suo cammino sportivo prove davvero dure. Ad Osvaldo e a Enos va l’augurio di un proficuo lavoro«. Il calcio marchigiano ritrova dunque Jaconi, 77 anni, in panchina dopo sette anni.