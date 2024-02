ANCONA Un punto pesantissimo. Che dovrà essere valorizzato nel futuro, sia immediato che a lungo termine. L’Ancona ferma, in extremis, la Carrarese terza in classifica reduce da quattro vittorie consecutive e imbattuta in trasferta dal 10 dicembre. I biancorossi di Colavitto danno continuità alla vittoria con l’Olbia e al pari di Pesaro, aspettando la sfida odierna tra Sestri e Cesena per conoscere lo scenario completo della lotta playout. 3-3 lo scorso anno, 2-2 ieri. A livello di spettacolo, mai banali le sfide al Del Conero tra Ancona e Carrarese. Un po’ meno per le fragili coronarie dei tifosi. Formazioni annunciate e nessuna novità, da ambo le parti, prima del fischio d’inizio.



Gol e retroscena

Il primo tempo, al di là dei ritmi gradevoli e di tanti capovolgimenti di fronte, racconta due storie. La prima del marmifero Finotto, promesso sposo anconetano nelle ultime ore del mercato invernale e poi soffiato dalla Carrarese proprio sul gong della riparazione. Suo il gol dello 0-1, di pregevole fattura. Tra i rimpianti dei presenti. La seconda, relativa al pareggio, è quella di Energe - ex di giornata - lanciato nella mischia al posto di Giampaolo e Cioffi e autore del quinto centro stagionale (su assist di Martina). Meritevole di menzione anche la splendida punizione di Schiavi, su cui Perucchini non appare impeccabile nel posizionamento, all’interno di 45’ non adatti ai deboli di cuore.

Re Mida Giampaolo

La missione rimonta, nella ripresa, si fonda su due mosse: il ritorno al tridente offensivo e gli ingressi di Cioffi e Giampaolo a scapito di Energe e Paolucci (squalificato insieme a Clemente. Salteranno per diffida Ancona-Rimini). L’aggancio decisivo, tuttavia, arriva solo in pieno recupero. Merito di un impianto difensivo avversario che regge alla perfezione fino all’ultimo respiro. Giampaolo, ormai in versione Re Mida che trasforma in oro ciò che tocca, nell’unica palla giocabile disegna un cross perfetto per Saco. Il centrocampista franco-maliano fiuta la chance, si inserisce e deposita in fondo al sacco andando a timbrare la quarta rete, suggello di un grande percorso di crescita. Nota positiva per l’ingresso di Marenco dopo l’intervallo. Il giovane classe 2003, preciso e puntuale nella marcatura su Panico, merita una riconferma da titolare. Non resta che azzerare e ripartire, mattone dopo mattone verso l’obiettivo salvezza. Il Rimini è già alle porte.

Tabellino e pagelle

ANCONA (3-5-2) Perucchini 5,5; Pellizzari 5,5 (46’ Marenco 6,5), Cella 5,5, Mondonico 6; Clemente 5,5 (81’ Basso sv), Saco 7, Prezioso 6 (62’ Vogiatzis 6), Paolucci 6 (62’ Cioffi 5,5), Martina 6,5; Energe 6,5 (62’ Giampaolo 6,5), Spagnoli 6 All. Colavitto 6,5



CARRARESE (3-4-2-1) Bleve 6; Coppolaro 5,5 (51’ Di Gennaro 6), Illanes 6,5, Imperiale 6; Zanon 6, Capezzi 6, Schiavi 6,5, Cicconi 6,5; Finotto 6,5 (88’ Giannetti sv), Panico 6 (88’ Palmieri sv); Capello 6 (79’ Cerretelli) All. Calabro 6



ARBITRO Mirabella di Napoli 6



RETI 9’ Finotto, 13’ Energe, 17’ Schiavi, 94’ Saco



NOTE ammoniti Coppolaro, Cella, Cicconi, Clemente, Paolucci, Illanes, Bleve angoli 5-5, recupero 2’+ 5’ spettatori 3244 per un incasso di 15,606,59 eur . Prima della partita osservato un minuto di silenzio in memoria delle vittime dei recenti fatti di cronaca che hanno riguardato la città di Firenze.