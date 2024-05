ANCONA Mostre, show cooking, approfondimenti. Torna Tipicità in Blu, dal 17 al 24 maggio, ad Ancona. Ma con un format del tutto revisionato e implementato. «Ancona è il mare, e il mare è Ancona». Con questa massima l’assessore ai Grandi eventi, Angelo Eliantonio, ha messo il cappello su una manifestazione che da anni fa tappa ad Ancona. Ma con l’edizione in avvio, l’attuale amministrazione comunale ha voluto imprimere un’accelerata significativa verso uno sviluppo ulteriore della kermesse sul territorio.

Il percorso

Iniziative da mare a mare, questo il fil rouge che lega tutti gli avvenimenti in linea con la vision della giunta Silvetti che, da inizio mandato, ha puntato sul recupero del legame ideale che unisce il Passetto al Porto. Così anche l’edizione 2024 di Tipicità in Blu si snoderà lungo la direttrice che dall’affaccio sul mare del Passetto conduce alla Mole Vanvitelliana fino a Marina Dorica. «Un’occasione propedeutica alla festa del mare e di contenuti di grande livello» ha ribadito Eliantonio.

Il programma

Si inizia a Marina Dorica. Da venerdì 17 a domenica 19 maggio diventerà la casa di Tipicità in Blu, con approfondimenti sulla nautica, degustazioni guidate dalle specialità tipiche anconetane fino alle diete bilanciate, dallo stoccafisso alle specie ittiche aliene arrivate in Adriatico negli ultimi anni. Sabato e domenica debutterà il banco d’assaggio dedicato ai vini del “Vigneto Marche” e sarà riproposta la “Sailing chef”, l’originale regata gastronomica che coniuga sport nautico e gusto. Dal 20 al 24 maggio la manifestazione giungerà al Passetto dove, nella scenografica cornice di Unicorn, si terranno le giornate della blue economy e l’hackathon “The Blue Way”, dedicato ai giovani per trasformare idee creative a tema mare in progetti. «Giovani e mare è un connubio importante per mantenere le nuove generazioni ad Ancona» ha affermato l’assessore alle Politiche giovanili Marco Battino. La Mole, inoltre, diventerà scenario di due mostre: una alla sala Vanvitelli, dedicata appunto alla figura del Vanvitelli, e una alla sala Boxe con foto della vita portuale ad Ancona.