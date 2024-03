Prima l'Ascoli poi il Cosenza: mister William Viali taglia (senza volerlo) un traguardo storico in Italia

ASCOLI Nei giorni scorsi William Viali, ex allenatore dell'Ascoli esonerato il 14 novembre scorso a beneficio di Fabrizio Castori (out anche lui nei giorni scorsi, ora la panchina bianconera è stata affidata a Massimo Carrera, ndr), ha risolto il contratto con il Picchio per accettare la proposta del Cosenza, sua ex squadra che aveva condotto alla salvezza nei playout contro il Brescia dello scorso anno. Non volendo, il tecnico di Vaprio d'Adda ha segnato un record unico per il calcio italiano.

Il record e il nuovo esordio

Viali è infatti il primo allenatore ad essere stato su due panchine di Serie B (stessa categoria) nella stessa stagione. È la prima volta nella storia che si assiste ad un episodio del genere nei tornei professionistici italiani, favorito anche dai nuovi regolamenti in materia di allenatori. Il nuovo esordio sulla panchina calabrese non è stato felice vista la sconfitta in casa della Ternana per 1-0.