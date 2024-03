La carica dei marchigiani Orsolini e Bonaventura nell'Italia di Spalletti: i due convocati per le amichevoli negli Usa

ANCONA La carica dei marchigiani Riccardo Orsolini (Ascoli Piceno) e Giacomo Bonaventura (San Severino Marche) nella Nazionale di Luciano Spalletti che partirà alla volta degli Stati Uniti per giocare due amichevoli in preparazione dei prossimi Europei in Germania. Gli azzurri scenderanno in campo giovedì 21 marzo (alle 22 italiane) contro il Venezuela al DRV PNK Stadium di Fort Lauderdale e domenica 24 marzo (alle 21 italiane) co l'Ecuador alla Red Bull Arena, a Harrison in New Jersey

LEGGI ANCHE: Il ristoratore di Senigallia Marco Seta Cimarelli ospite del Ct Luciano Spalletti: foto e aneddoti del passato marchigiano del mister

I convocati

PORTIERI : Marco Carnesecchi (Atalanta), Gianluigi Donnarumma (Paris Saint Germain), Alex Meret (Napoli), Guglielmo Vicario (Tottenham);

DIFENSORI : Francesco Acerbi (Inter), Alessandro Bastoni (Inter), Raoul Bellanova (Torino), Alessandro Buongiorno (Torino), Andrea Cambiaso (Juventus), Matteo Darmian (Inter), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Federico Dimarco (Inter), Giorgio Scalvini (Atalanta), Destiny Udogie (Tottenham);

CENTROCAMPISTI : Nicolò Barella (Inter), Giacomo Bonaventura (Fiorentina), Michael Folorunsho (Verona) Davide Frattesi (Inter), Jorginho (Arsenal), Manuel Locatelli (Juventus), Lorenzo Pellegrini (Roma);