Il ristoratore di Senigallia Marco Seta Cimarelli ospite del Ct Luciano Spalletti: foto e aneddoti del passato marchigiano del mister

ANCONA Un incontro a Certaldo, in Toscana, per ritrovarsi e rimembrare storie e aneddoti del passato. Protagonisti il ristoratore di Senigallia Marco Seta Cimarelli e il commissario tecnico della Nazionale Italiana Luciano Spalletti, ultimo vincitore dello Scudetto 2022-2023 sulla panchina del Napoli. Il ristorante "Da Seta", a San Silvestro, è storica meta di vip e personaggi legati al mondo del calcio. Italiano e non solo.

Il passato marchigiano

Spalletti ha allenato nelle Marche, ad Ancona, nella seconda parte della stagione sportiva 2001-2002 quando trascinò i dorici alla salvezza dopo essere subentrato a Fabio Brini.