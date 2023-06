Fiorentina-West Ham 1-2: un marchigiano per i viola non basta. La Coppa la vincono gli Hammers

PRAGA- Il West Ham si aggiudica l'atto finale della Conference League (vinta lo scorso anno dalla Roma di Josè Mourinho) e oltre al trofeo conquista un posto in Europa League. Sconfitta 1-2, nel rammarico e rimpianto generale, la Fiorentina di Vincenzo Italiano. Il West Ham di David Moyes, orfano dell'infortunato Scamacca, si è presentato in campo con il nazionale azzurro Emerson Palmieri e l'ex Milan Paquetà. In panchina anche l'altro italiano Angelo Ogbonna, poi subentrato. Teatro della sfida l'Eden Arena di Praga, tana abituale dello Slavia Praga.

Bonaventura non basta.

Una partita ruvida fin dalle battute iniziali del primo tempo con tanto di lancio di oggetti - da parte del settore dove erano assiepati i sostenitori degli Hammers - che ha colpito il capitano viola Biraghi (non sono esclusi ricorsi da parte del club del presidente Rocco Commisso) poi rimasto in campo con una vistosa fasciatura. Un attimo prima dell'intervallo annullato il vantaggio alla Fiorentina per un fuorigioco di Jovic sanzionato dal Var. Nella ripresa ritmi più alti e West Ham in vantaggio, su rigore, al 62' con Benrahma bravo a capitalizzare proprio un fallo di mano dello stesso Biraghi. Il guizzo di Bonaventura, marchigiano doc di San Severino Marche, arriva al 67' grazie ad un'incursione delle sue che lo hanno reso celebre in carriera tra Atalanta e Milan. Al novantesimo la beffa è servita: sfruttando un incredibile errore della retroguadia toscana (in particolare di Igor) Bowen è glaciale dinanzi a Terracciano e riporta avanti i suoi. A nulla serve il forcing finale, il trofeo vola in Inghilterra.

Il tabellino

FIORENTINA-WEST HAM 1-2

West Ham (4-3-3): Aréola; Coufal, Zouma (61′ Kehrer), Aguerd, Emerson; Soucek, Rice, Paquetá; Bowen, Antonio, Benrahma (76′ Fornals). Allenatore: Moyes.

Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano; Dodô, Milenkovic, Ranieri (84′ Igor), Biraghi; Amrabat, Mandragora; Kouamé (62′ Saponara) Bonaventura, Nico; Jovic. Allenatore: Italiano.

Arbitro: Del Cerro Grande (ESP).

Reti: 62′ Benrahma (rig.), 67′ Bonaventura, 90′ Bowen.