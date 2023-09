Che domenica di Serie A per i marchigiani: primo bacio di Cheddira, gemma di Bonaventura. E Sacchi assiste al 7-0 della Roma

ANCONA Una domenica da ricordare per alcuni marchigiani protagonisti in Serie A. Il riferimento non può che essere legato alle prestazioni dell'attaccante del Frosinone Walid Cheddira, del centrocampista della Fiorentina Giacomo Bonaventura e dell'arbitro maceratese Juan Luca Sacchi che ha diretto (senza intoppi) il clamoroso 7-0 con cui la Roma ha liquidato nel posticipo l'Empoli.

Le gemma e il primo bacio

Per Cheddira, attaccante italo-marocchino nato a Loreto e già nel giro della nazionale del Marocco, si è trattato del primo gol in Serie A. Realizzando il calcio di rigore del momentaneo 1-2, ha dato il via alla rimonta dei laziali guidati da Eusebio Di Francesco ai danni del Sassuolo. Nel 4-2 conclusivo spicca anche un suo assist per l'ultima rete di Lirola. Bonaventura, nato a San Severino Marche, ha sfoderato l'ennesima gemma della sua carriera in Fiorentina-Atalanta 3-2 dando una marcia in più ai viola di Italiano all'interno di un match difficile e complicato.