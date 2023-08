Cheddira vola in serie A: lo ha acquistato il Napoli, giocherà nel Frosinone

Ci sarebbe voluto andare con la maglia del Bari in un'esperienza - in Puglia - che gli ha dato tante gioie e tante copertine. Ma c'è stato un imprevisto, un gol al 94 ' (di Pavoletti) che ha fatto saltare tutto.

La serie A l'ha raggiunta lo stesso Walid, attaccante italo-marocchino, nato e cresciuto a Loreto, anche se con modalità e colori diversi. Il classe ’98, chec omedetto la massima serie l’ha sfiorata sul campo con la maglia del Bari, verrà acquistato dal Napoli – contratto fino al 2027 – che lo girerà in prestito al neopromosso Frosinone. Tutto fatto, tutto definito. Ma e il post pubblicato poco fa lo conferma, i due anni in Puglia Cheddira non li dimenticherà mai come non dimenticherà mai i primi gol "veri", le prime interviste e le prime gioie che ha ottenuto proprio nelle Marche con le maglie di Loreto e Sangiustese.