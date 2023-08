Calciomercato Serie A, ecco cosa manca alle 20 squadre a tre giorni dal via: le trattative di tutti i club

A tre giorni dall’inizio del mercato, le squadre di A sono ancora al lavoro per rinforzare la rosa. Vediamo cosa manca alle 20 protagoniste della stagione 2023-2024

ATALANTA

De Ketelaere è in arrivo dal Milan, ma Gian Piero Gasperini vorrebbe un esterno (Hien e Holm sono due opzioni concrete per quel ruolo) e un altro giocatore offensivo. Per completare il reparto avanzato.

BOLOGNA

Ceduto Arnautovic all’Inter, Thiago Motta vuole un degno sostituto oltre che un fantasia in avanti: il sogno è Malinovskyi. Un altro obiettivo è trattenere Dominguez dopo l’addio di Schouten.

CAGLIARI

Archiviato l’arrivo di Prati a centrocampo, Claudio Ranieri vorrebbe un’altra punta oltre a Shomurodov e un difensore, più un esterno capace di coprire interamente la fascia. I rossoblù sono al lavoro per esaudire i suoi desideri.

EMPOLI

Con lo sbarco in Toscana di Cancellieri dalla Lazio (in prestito), l’Empoli si ritiene al completo. Da montare la situazione legata a Baldanzi.

FIORENTINA

L’attacco è stato rivoluzionato con gli arrivi di Nzola e Beltran (oltre all’addio di Cabral), ma adesso Vincenzo Italiano vorrebbe un difensore (Sutalo è un obiettivo) e un esterno offensivo. Da valutare gli scenari a centrocampo in caso di cessione di Amrabat

FROSINONE

Ha chiesto a Kaio Jorge e Soulé della Juventus (entrambi arriverebbero in Ciociaria in prestito) e a Cheddira (anche lui in prestito, ma dal Napoli). Negli altri settori si pensa a Seck del Torino e Bourabia dello Spezia.

GENOA

Due i grandi obiettivi di Alberto Gilardino: Zaniolo dal Napoli al Miretti dalla Juventus.

INTER

Dopo gli arrivi di Arnautovic e Carlos Augusto, l’ultimo tassello da inserire è un difensore centrale: Tomiyasu dell’Arsenal e Chalobah del Chelsea i due nomi. Più defilati Demiral e Toloi.

JUVENTUS

I bianconeri stanno trattando Berardi, che in passato disse di no in più occasioni. Ora le cose sono cambiate: l’accordo col giocatore c’è, ma sarà indispensabile convincere il Sassuolo a cederlo come non è mai accaduto nelle varie stagioni in cui è stato al centro del mercato.

LAZIO

Senza Maximiano c’è bisogno di un secondo portiere e si pensa a Ronnow dell’Union Berlino. Ma per questo ruolo si era proposto Handanovic.Con l’uscita di Basic o Marcos Antonio, potrebbe arrivare Vranckx (ex Milan) per il centrocampo.

LECCE

Il Lecce aspetta un attaccante per colmare la lacuna al centro dell’attacco, in attesa che Ceesay torni a pieno regime.

MILAN

Due necessità: un vice Theo Hernandez e un vice Giroud. Per l’attacco si discute con il Chelsea di Broja, che il Milan vorrebbe in prestito: una formula che non trova una buona predisposizione da parte dei Blues.

MONZA

Raffaele Palladino, che ha digerito malvolentieri il ko di Coppa Italia al primo turno contro la Reggiana di Sandro Nesta, ha chiesto un regista. Un uomo d’ordine in mezzo al campo.

NAPOLI

Serve un altro centrocampista oltre Gabri Veiga e l’idea è un’operazione stile Ndombelé (un prestito con diritto di riscatto). Piace Lo Celso del Tottenham. Se parte Lozano, ci vorrà un esterno: in cima alla lista c’è Bakayoko del Psv.

ROMA

Arrivati Renato Sanches e Paredes, José Mourinho aspetta l’attaccante che deve sostituire l’infortunato Abraham: si discute di Zapata con l’Atalanta. Prosegue il pressing per Marcos Leonardo del Santos.

SALERNITANA

Come richiesto da Paulo Sousa, la squadra ha bisogno di una punta centrale, due centrocampisti, due esterni alti, un centrale che sappia giocare anche da terzino. Troppe necessità a pochissimi giorni dal via.

SASSUOLO

Se parte davvero Berardi, Alessio Dionisi avrà bisogno di un esterno. I neroverdi sono al ricerca di un centrocampista centrale.

TORINO

Il Torino con Ilic, Bellanova, Tameze e le conferme di Radonijc e Vlasic, non ha particolari necessità. Il club valuterà nei prossimi giorni se intervenire ancora sul mercato.

UDINESE

Si punta a trattenere Beto - e dovrebbe riuscirci - e vuole convincere Pereyra a tornare in bianconero dopo che il contratto dell’argentino è scaduto lo scorso giugno.

VERONA

In attacco è arrivato Bonazzoli in prestito dalla Salernitana, ma il Verona - che l’anno scorso si è salvato dalla B grazie al successo nello spareggio con lo Spezia - cerca un altro attaccante.