Ranking Uefa, l'Italia può avere 6 squadre in Champions se... Ecco cosa deve succedere

La Champions League 2024/25 avrà un nuovo format e l'Italia potrebbe presentarsi con 5 squadre invece che 4, essendo attualmente primi nel ranking Uefa. L'andata dei quarti di finale di Europa League e Conference League ha regalato all'Italia la quasi certezza di avere 5 squadre nella prossima Coppa dei Campioni ma i posti potrebbero diventare addirittura 6.

Quando può arrivare la certezza dei 5 posti in Champions

La certezza dei 5 posti potrebbe arrivare la prossima settimana con il ritorno dei quarti di finale. Se l'Atalanta non dovesse perdere a Bergamo contro il Liverpool e la Fiorentina dovesse vincere contro il Viktoria Plzen, l'Italia potrà contare ufficialmente su 5 squadre nella prossima Champions. Il risultato potrebbe concretizzarsi anche prima, in seguito alle due sfide di ritorno dei quarti di Champions, in base ai risultati delle squadre inglesi e di quelle tedesche.

Classifica ranking Uefa

ITALIA, 18.428 (quattro squadre rimaste)

GERMANIA, 16.785 (tre squadre rimaste)

INGHILTERRA, 16.750 (cinque squadre rimaste)

SPAGNA, 15.062 (tre squadre rimaste)

FRANCIA, 14.750 (tre squadre rimaste)

Sei squadre italiane in Champions se...

Esiste, però, un'ipotesi non così remota che l'Italia possa presentarsi alla prossima Champions League con 6 squadre. Questa opzione riguarda soprattutto Roma e Atalanta, entrambe impegnate nei quarti di Europa League. Se il Milan è quasi certa della partecipazione alla prossima Champions grazie al secondo posto in campionato, per giallorossi e bergamaschi la situazione è ancora in bilico. La Roma attualmente è quinta in Serie A, davanti proprio alla Dea che occupa il sesto posto. Se una delle due non dovesse entrare tra le prime cinque, una via di accesso alla Champions diventerebbe la conquista dell'Europa League.