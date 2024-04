Champions League, cinque squadre italiane qualificate: la certezza aritmetica può arrivare oggi. Cosa manca

L'Italia a un passo dall'avere almeno cinque squadre in Champions League nella stagione 2024/2025. Con la sconfitta del Manchester City contro il Real Madrid, la certezza aritmetica è davvero a una manciata di punti di distanza. L'ufficialità può arrivare già stasera, al termine dei turni di Europa League e Conference League. Molto dipenderà dai risultati di Atalanta e Fiorentina.

Cinque italiane in Champions, cosa manca

Con l'eliminazione del Manchester City, il distacco tra Italia e Inghilterra può diventare insanabile giovedì dire. Con la certezza di avere già un'italiana in semifinale, la vincente di Roma-Milan, servirà ottenere lo stesso risultato con Atalanta a Fiorentina. Se entrambe si qualificheranno, i cinque posti saranno ufficiali. In alternativa, "basterà" che i bergamaschi battano di nuovo gli inglesi.

Attualmente, l’Italia ha un coefficiente di 18,856, considerati già quelli del derby Roma-Milan.

Sei squadre italiane in Champions se...

Precede la Germania a quota 17,642 (oltre un punto sotto) e l’Inghilterra a 16,875 (due punti indietro).

Esiste, però, un'ipotesi non così remota che l'Italia possa presentarsi alla prossima Champions League con 6 squadre. Questa opzione riguarda soprattutto Roma e Atalanta, entrambe impegnate nei quarti di Europa League. Se il Milan è quasi certa della partecipazione alla prossima Champions grazie al secondo posto in campionato, per giallorossi e bergamaschi la situazione è ancora in bilico. La Roma attualmente è quinta in Serie A, davanti proprio alla Dea che occupa il sesto posto. Se una delle due non dovesse entrare tra le prime cinque, una via di accesso alla Champions diventerebbe la conquista dell'Europa League.



In quel caso, l'Italia sarebbe così rappresentata nellla massima competizione europea da ben sei squadre.