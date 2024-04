Blitz notturno dei tifosi dell'Ascoli contro Pulcinelli: «Non sei degno di questa città». Domani il match salvezza con il Cosenza

ASCOLI - Mentre domani (1 maggio) alle ore 15 al Del Duca andrà in scena la sfida salvezza tra Ascoli e Cosenza guidato dall'ex tecnico bianconero William Viali, non si ferma la contestazione. Striscioni sono apparsi nella notte in città da parte dei tifosi contro il patron dell'Ascoli Massimo Pulcinelli. Il presidente dei bianconeri aveva speso parole d'elogio per i 56 tifosi presenti allo stadio di Terni, ma non per gli altri che lo avevano contestato durante la gara precedente.

La replica di Pulcinelli

Il presidente dell'Ascoli Pulcinelli, almeno per ora, ha scelto la strada dell'ironia per rispondere alla contestazione. Accusato di "stare sulla luna", il patròn ha infatti pubblicato una storia Instagram in cui ha condiviso la canzone "luna porta fortuna"