Riccardo Pianosi d'argento nel Mondiali di kite in Costa Azzurra. E stamattina era già in bici sulla Pano ad allenarsi

Ha guidato per 8 ore di fila, dopo gara e premiazione, per tornare nella sua Pesaro dalla Costa Azzurra, con la medaglia d'argento conseguita ai Mondiali di kite. Riccardo Pianosi, 19 anni compiuti lo scorso 1 marzo, non si ferma mai: 24 ore prima volava sulle acque di Hyères, stamattina era in bici sulla "Pano", San Bartolo di Pesaro.

Aspettando l'Olimpiade

Dopo il bronzo ottenuto a Torregrande nel 2021 e in attesa di partecipare alla prossima Olimpiade, il pesarese è salito (con il suo kite in mano) sul podio del Mondiali dietro Maximilian Maeder, atleta di Singapore, e davanti all'austriaco Valentin Bontus.

«Felice ma c'è un lavoro intenso da fare»

Sesosto l'altro italiano Lorenzo Boschetti.

«Sono davvero felice – ha commentato Pianosi –. Si conclude una settimana molto intensa con una medaglia d’argento che mi riempie di ottimismo in vista della prossima Olimpiade. Ho lavorato bene e centrato un obiettivo nel quale ho sempre creduto fin dal primo giorno. Oggi buona giornata, peccato non aver trovato la vittoria in finale anche se ero partito molto bene, ma il secondo posto difeso ieri mi ha permesso di raggiungere comunque questo argento Mondiale. Adesso il pensiero è subito rivolto ai Giochi e al lavoro intenso che mi aspetta per perfezionare e migliorare quei particolari nei quali so di dover crescere».