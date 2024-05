Battuta in due set la Kabbaj, avanza nel torneo di Rabat Elisabetta Cocciaretto. Nardi intanto sale al n.70 del ranking

RABAT - Tutto facile per Elisabetta Cocciaretto nel torneo sulla terra battuta di Rabat che ha superato in due set la marocchina Kabbaj in due set. Partenza decisa quella della tennista marchigiana che si è imposta 6-3 nel primo set, più combattuta la seconda parte della sfida con Elisabetta che però nelle giocate decisive è stata più precisa e si è imposta per 6-4. Superato questo ostacolo, la Cocciaretta affronterà la cinese Bai per cercare il pass per i quarti di finale.

Luca Nardi sale al 70° posto del ranking Atp

Per una Cocciaretto in crescita, confortanti indicazioni anche per Luca Nardi che grazie all'interessante percorso agli Internazionali di Roma è diventato il numero 70 del ranking Atp.