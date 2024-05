Grottazzolina, la lunga festa della Yuasa Battery (più forte anche della pioggia)

GROTTAZZOLINA - Il maltempo non frena le iniziative per la storica promozione della Yuasa Battery in Superlega. La formazione è diventata l’orgoglio del Fermano e, malgrado la sconfitta in Supercoppa contro Brescia di ieri, non ha di certo rinunciato ai festeggiamenti per la storica promozione.

Sala gremita

La festa, vista la pioggia, si sta tenendo alla Sala John Lennon di Grottazzolina alla presenza di tutte le autorità. Sala gremita, omaggio ai giocatori e grande gioia per un traguardo che spalanca le porte anche all’atteso derby contro la Lube di Civitanova.