ASCOLI - Quel che rimane della storica curva sud allo stadio Del Duca sarà raso al suolo - con l’eliminazione del manufatto ancora presente e dei ruderi nella zona sotto le gradinate – attraverso una gara-lampo già indetta dall’Arengo. Un passaggio rapido quanto indispensabile per poter poi sbloccare la ricostruzione della nuova curva sud che sarà intitolata al presidentissimo bianconero Costantino Rozzi.

APPROFONDIMENTI IL CASO Ameli: «Anche Castelli certifica i ritardi nei lavori per la Curva Sud nel cronoprogramma di Fioravanti» STADIO DEL DUCA Ascoli, approvato il progetto di fattibilità per la curva sud: stanziati 7 milioni, capienza massina di oltre 4mila posti LO STADIO Ascoli, approvato il progetto per la nuova Curva Sud del Del Duca: «Al lavoro per ricostruire la casa dei tifosi»

Una volta messo in tasca il progetto esecutivo per l’atteso intervento di realizzazione della nuova gradinata, con l’approvazione da parte dell’Ufficio speciale ricostruzione lo scorso 13 maggio, l’amministrazione comunale ha voluto stringere i tempi attraverso una determina con la quale è stato approvato il progetto per sbloccare il tassello mancante prima di poter realizzare la nuova struttura: l’intervento di demolizione del manufatto parzialmente ancora esistente della vecchia curva sud. Con un costo previsto di circa 400mila euro a base di gara che si svolgerà, per accelerare i tempi nel rispetto delle normative, con procedura negoziata. Questo passaggio spianerà la strada alla fase della ricostruzione della curva attraverso una specifica gara di appalto contando sul finanziamento ottenuto di 7 milioni di euro.

Le tappe

A questo punto, dopo tutti i passaggi progettuali avviati e superati, con le approvazioni della giunta comunale prima e poi dell’Ufficio speciale ricostruzione, si entra nella fase delle gare. La prima è quella appena indetta dall’Arengo e che si svolgerà in tempi strettissimi, utilizzando la procedura negoziata. E servirà a eliminare ogni rudere o parte di struttura ancora presente laddove si ergeva la curva sud. Questo intervento, con un importo a base di gara di 396.381,17 euro, è indispensabile per sbloccare la successiva gara di appalto, per un intervento quantificato in 7 milioni, che servirà ad affidare i lavori di ricostruzione della nuova curva sud Costantino Rozzi, sulla base del progetto esecutivo approvato. In questo caso, trattando di un intervento di importo rilevante, i tempi per l’espletamento della gara saranno più lunghi. Ma al termine della procedura con l’aggiudicazione si potrà aprire il cantiere al Del Duca.

La nuova curva

La nuova curva sud – come da progetto presentato anche in occasione della cerimonia che si è tenuta al teatro Ventidio Basso per celebrare i 125 anni dell’Ascoli calcio – potrà ospitare complessivamente 4mila spettatori e avrà una pendenza che la renderà omogenea con la vicina tribuna Mazzone. È prevista anche un’ampia area di prefiltraggio per consentire negli spazi disponibili anche la realizzazione di eventi, momenti di aggregazione e iniziative varie. All’esterno, a livello di impatto visivo, campeggeranno le immagini di Rozzi, Mazzone, Renna e Casagrande. Il Del Duca sarà in grado di ospitare anche eventi extracalcistici e spazi commerciali. Inoltre si allestirà anche un museo sulla storia dell’Ascoli Calcio, sotto la tribuna est, con cimeli, maglie e altro materiale.