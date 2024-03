Europa League sulla Rai, due quarti di finale e due semifinali trasmesse in chiaro: c'è anche l'ipotesi finale

L'Europa League sarà trasmessa sulla Rai. Due partite dei quarti di finale e due di semifinale della competizione di questa stagione, con l'ipotesi finale, saranno disponibili in diretta in chiaro. Almeno una squadra italiana che sarà in gara nel penultimo atto del torneo (in cui sono rimaste Milan e Roma che si affronteranno nei quarti e l'Atalanta che sfida il Liverpool), sarà ripresa dal servizio pubblico. Inoltre, se una delle squadre di Serie A dovesse arrivare in finale, alloraanche quella partita sarebbe disponibile in chiaro.

Gli internazionali

Non solo l'Europa League, però, perché la Rai ha deciso di trasmettere anche undici match singolari (in pratica uno al giorno) del torneo maschile degli Internazionali Bnl d'Italia di tennis, più la finale singolare femminile o in alternativa la finale di doppio maschile o femminile, per il 2024 e per il 2025.

Tutto questo sarà disponibile in esclusiva free-to-air, in simulcast con Sky e Now, con diritti multipiattaforma. È il cuore dell'accordo raggiunto tra Rai e Sky Italia per la trasmissione in chiaro di due degli eventi sportivi più attesi dagli appassionati, e che caratterizzeranno la prossima primavera. «Siamo particolarmente soddisfatti di questo accordo - sottolineano l'amministratore delegato Rai Roberto Sergio e il direttore generale Giampaolo Rossi - che garantirà alla più ampia platea possibile di fruire di due grandi momenti di sport, che vedranno protagonisti squadre e atleti italiani. È un ulteriore segnale dell'importanza centrale dello sport, e del racconto sportivo, nella mission del servizio pubblico.