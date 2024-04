ASCOLI Testa, cuore, concentrazione e soprattutto il tentativo di estraniarsi dalle situazioni esterne per battere questo pomeriggio il Cosenza dell'ex William Viali. La vittoria sulla Ternana ha ridato fiducia ad un gruppo che sta provando a tutti i costi di poter riemergere dalle sabbie mobili e poter centrare la salvezza, che dopo la vittoria sugli umbri è diventata possibile. La squadra questo pomeriggio al Del Duca con calcio d'inizio alle ore 15 si appresta ad affrontare un avversario che ha 42 punti in classifica ed è per ora fuori dalla zona pericolosa. I bianconeri di punti ne hanno 37 come Ternana e Spezia, sono al quinto ultimo posto. Una lotta salvezza sempre complicata, ma tutto è ancora possibile sia per agguantare la salvezza diretta che i playout.

APPROFONDIMENTI LA PROTESTA Blitz notturno dei tifosi dell'Ascoli contro Pulcinelli: «Non sei degno di questa città». Domani il match salvezza con il Cosenza

SEGUI LA DIRETTA: informazioni-partita



Tante emozioni

Le emozioni corrono veloci verso un match che può veramente rimettere in corsa l'Ascoli e lanciarla verso il traguardo, per far sì che ciò accada servirebbero i tre punti anche perché il campionato sta volgendo al termine visto che mancano tre partite. I bianconeri come detto questo pomeriggio ospiteranno il Cosenza, sabato prossimo saranno ospiti del Palermo e infine il calendario per l'ultima giornata di campionato propone l'Ascoli di fronte al Pisa al Del Duca: venerdì 10 sapremo quindi se l'Ascoli sarà riuscita a conquistare la salvezza diretta o dovrà disputare gli spareggi per non retrocedere. Intanto l'attenzione è tutta per questa partita contro l'ex dal dente e avvelenato ovvero William Viali, esonerato nel novembre scorso dal club bianconero e riaccasatosi poi alla al Cosenza. Viali è riuscito a tirare fuori la squadra calabrese dalla zona calda e arriva al Del Duca con l'intento di conquistare altri punti determinati per la classifica. Il Cosenza troverà però un Ascoli pronto alla battaglia, che vuole vincere a tutti i costi.

La squadra

Per quanto riguarda la formazione possiamo ipotizzare che in gare di questo spessore giochino i più esperti, coloro cioè in grado di controbattere con l' l'esperienza l'avversario, ci si aspetta quindi in Ascoli come quello visto a Terni. La retroguardia bianconera sarà composta da Sauli Vaisanen, Eric Botteghin e Luca Mantovani, Giuseppe Bellucci è squalificato e quindi sarà in tribuna. Una difesa tra le migliori della categoria visto che naviga a numeri da playoff che questo pomeriggio è chiamata a fare di straordinari. A centrocampo Francesco Di Tacchio guiderà il reparto, al suo fianco Fabrizio Caligara che agirà più avanzato nel ruolo da supporto alle due punte, sulla mediana mister Carrera può scegliere tra Patricio Masini, Luca Valsania e Samuel Giovane. In attacco da vedere se il tecnico riproporrà nuovamente lo slovacco David Duris dall'inizio al fianco di Ilia Nestorovski usando poi la carta Pablo Rodriguez nel secondo tempo. Lo spagnolo è un giocatore che solitamente, per caratteristiche, spacca le partite e quindi potrebbe essere utile per dare vivacità alla seconda parte di gara. Sulle corsie esterne confermati Marcello Falzerano e Karim Zedadka, quest'ultimo sta crescendo di partita in partita, sta prendendo le misure al campionato di Serie B e a Terni ha disputato una delle più belle partite da quando milita nell'Ascoli, ovvero dal mese di gennaio. Tutto pronto quindi per questo match ancora una volta importantissimo.