Bari, ipotesi commissariamento per mafia. La solidarietà di Ricci: «Il sindaco Decaro baluardo contro l'illegalità»

«Solidarietà al sindaco Decaro che difende la sua città». Così Matteo Ricci, sindaco di Pesaro, presidente nazionale di ALI, Autonomie Locali Italiane, e coordinatore dei sindaci dem. Il ministero dell'Interno ha nominato una commissione di accesso per verificare l'ipotesi di scioglimento del Comune di Bari sulla base dell'inchiesta Codice interno con cui, lo scorso 26 febbraio, la Procura aveva portato alla luce una possibile rete tra mafia, politica e imprenditoria cittadina. Erano seguiti l'arresto dell'ex consigliere regionale Giacomo Olivieri e ai domiciliari della moglie Maria Carmen Lorusso, ex consigliera comunale eletta con il centrodestra e poi passata in maggioranza.

«Decaro baluardo contro l'illegalità»

«In questi anni Decaro e la sua amministrazione sono state un baluardo contro l'illegalità - ha rimarcato Ricci - Decaro l'ha pagata anche personalmente, con la scorta che da anni è costretto ad avere proprio per le battaglie contro l'illegalità che ha fatto nella sua città.