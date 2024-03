Baby gang prende a calci e pugni una 13enne in centro a Bari: «L'hanno trascinata per i capelli e ha perso un dente»

Choc a Bari Vecchia. Aggressione da parte di una baby gang ai danni di una ragazzina di 13 anni. È accaduto giovedì sera 28 marzo intorno alle 23 in piazza Mercantile. Stando ad una prima ricostruzione dei fatti l'aggressione sarebbe avvenuta senza alcun reale motivo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. Indagini in corso per ricostruire l'esatta dinamica.

Cosa è successo

La ragazzina è stata colpita con calci e pugni, sarebbe stata poi trascinata senza motivo per i capelli. La giovane presentava escoriazioni al volto e ha anche perso un dente.

La denuncia dei genitori

I genitori hanno sporto denuncia ai carabinieri. I militari sono al lavoro per ricostruire la dinamica. Ancora sconosciuti gli autori. Al vaglio le testimonianze di chi avrebbe assistito alla presunta aggressione.