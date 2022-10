ANCONA - L’hanno accerchiata, spintonata, gettata a terra e poi presa a calci. La vittima, una 14enne che si è difesa come ha potuto. Gli aggressori, i bulletti che di solito dominano la scena di piazza Roma. Stando a quanto accertato dalla polizia, sono questi i contorni della violenza andata in scena domenica pomeriggio in una delle principali piazze del centro di Ancona. Mentre i corsi erano animati dallo struscio e dallo shopping, sull’ala che guarda corso Stamira un branco si sarebbe avventato su una ragazzina di 14 anni.

L’intervento



A fermare l’aggressione è stato un passante che si è frapposto tra i bulletti e la vittima. Ha poi chiamato la polizia. Quando gli agenti sono arrivati, il branco era però già fuggito. Sarebbe composto da quattro ragazzini, in corso di identificazione. La vittima, raggiunta subito dai genitori, è stata trovata in lacrime, sotto choc. Non ha richiesto l’intervento dell’ambulanza, ma non è detto che non sia andata al pronto soccorso con mezzi propri. Avrebbe comunque riportato solo delle escoriazioni. E tanta, tantissima paura per una scena da Fight Club. Con una differenza: domenica pomeriggio erano in quattro contro una. Non sono chiari i contorni dell’aggressione, così come non lo è il motivo. È quello su cui nei prossimi giorni cercheranno di fare luce gli accertamenti della polizia. Stando a quanto finora è stato possibile ricostruire, sembra che la 14enne stesse con una sua amica quando è stata sfidata dal gruppo di bulli. In quattro l’avrebbero accerchiata e poi aggredita. L’amica avrebbe provato a difenderla ma senza successo. Così, la 14enne - questa la prima ricostruzione, ancora da verificare - sarebbe stata spintonata: poi, una volta a terra, i calci.



Persa ogni traccia



A fermare i bulletti è stato un passante, un ragazzo che si è frapposto tra la vittima e gli altri ragazzini. Questi ultimi se la sono data a gambe, facendo perdere ogni traccia. Sul posto sono arrivati i poliziotti e la 14enne è stata raggiunta dai genitori. Era provata per quanto accaduto, ma non ha richiesto l’intervento del 118. L’accanimento è avvenuto a pochi passi da un corso Garibaldi gremito di sabato pomeriggio e di certo, ci si augura, non si farà fatica a trovare dei testimoni. Il primo è il ragazzo che ha interrotto l’aggressione e che ha soccorso la ragazzina. Se lo vorrà, potrà sporgere denuncia e mettere nero su bianco i dettagli di quanto le è accaduto in un pomeriggio in cui era uscita di casa solo per trascorrere qualche ora di relax con la sua amica, passeggiando per le vie del centro. Proprio sul fine della scorsa settimana, il questore Cesare Capocasa aveva predisposto dei pattugliamenti con l’obiettivo di contrastare il degrado urbano e assicurare la vivibilità nelle zone del centro.

Nel mirino, malintenzionati, sbandati ma anche le baby gang che nei mesi scorsi hanno imperversato nel cuore del capoluogo, tormentando i commercianti e mettendo in allarme gli anconetani, soprattutto durante lo struscio del weekend. Quello di domenica non è la prima azione commessa dai bulli scatenati del centro. La scorsa primavera, per esempio, un gruppo di ragazzini aveva preso di mira a suon di furti alcuni empori cinesi. Erano state registrate anche delle risse a piazza Cavour.