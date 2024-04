Bari, esonero Iachini: De Laurentiis cambia il quarto allenatore in Serie B. Sarà un ex Recanatese

Il Bari dei De Laurentiis non trova pace. Il club pugliese gestito dal primogenito di casa Luigi ha ufficialmente esonerato Beppe Iachini, allenatore che era arrivato solo lo scorso febbraio al posto di Pasquale Marino. Iachini in questi due mesi ha guidato il Bari in 10 partite, in cui ha ottenuto però appena 2 vittorie a fronte di 2 pareggi e 6 sconfitte. Numeri che hanno portato all'esonero e che relegano al momento la squadra al 16° posto in Serie B.



Una posizione terribile e da paura visto che al momento i biancorossi dovrebbero giocarsi il playout spareggio per non finire in Serie C contro lo Spezia, un campionato deludente dopo essere arrivati a un passo dalla promozione in Serie A appena un anno fa.

La squadra ha già un nuovo allenatore: «Dopo un lungo confronto tra le parti, SSC Bari comunica di aver sollevato Giuseppe Iachini dall’incarico di allenatore responsabile della Prima Squadra. Nel contempo la guida tecnica della Prima Squadra viene affidata, fino al termine della stagione, a mister Federico Giampaolo (ex tecnico della Recanatese nella stagione , fino ad oggi tecnico della Primavera biancorossa» si legge dal comunicato.

In questa stagione il Bari ha cambiato già tre volte allenator, un triste parallelo con il Napoli gestito da Aurelio De Laurentiis, che in questa stagione post scudetto ha cambiato per due volte allenatore passando da Rudi Garcia a Mazzarri e poi a Francesco Calzona.