Edoardo De Laurentiis, incidente con la Porsche: bambino di 3 anni finisce in ospedale

Edoardo De Laurentiis, il figlio di Aurelio De Laurentiis, patron del Napoli, è stato coinvolto in un incidente stradale tra via Palermo e via Firenze, nei pressi dell'Appia, a ridosso dei comuni di Casapulla e Santa Maria Capua Vetere, nel Casertano.

È successo questo pomeriggio, alle ore 15 circa: stando alla ricostruzione della polizia del commissariato di Santa Maria Capua Vetere, De Laurentiis jr era a bordo della sua Porsche Cayenne, in compagnia di una donna. La sua vettura si sarebbe scontrata con una Nissan guidata da un'altra donna con un bambino: sulla dinamica sono in corso gli accertamenti della polizia di Stato.

Il bambino di tre anni - ferito leggermente al naso - è stato subito trasportato all'ospedale Santobono di Napoli (in codice giallo), ma le sue condizioni non sono sembrate gravi e, per questo motivo, è stato dimesso poco fa. La Porsche in uso al figlio di Aurelio De Laurentiis, presidente della Società sportiva calcio Napoli, risulterebbe distrutta parzialmente.