Kate, come sta la principessa? Parla in pubblico la stilista Arrieta che veste i figli George, Charlotte e Louis e dice: «Stanno attraversando l'inferno»

Chi riesce a entrare a palazzo, chi li ha visti, chi ha confidenza con loro giura che Kate e William stiano "attraversando l'inferno". Sono le parole della stilista, e confidente di Kate Middleton e del Principe William, Amaia Arrieta. Ha proprio usato la metafora dell'inferno per spiegare il calvario a cui è sottoposta tutta la famiglia per via delle cure oncologiche a cui si sta sottoponendo Kate.

Arrieta ha lavorato come stilista per i tre figli del Principe e della Principessa di Galles da quando il Principe George era un neonato, e ha condiviso pubblicamente le notizie aggiornate sulla coppia.

«Ho il cuore spezzato in questo momento, penso che stiano attraversando l'inferno, spero che si riprendano. È una cosa molto personale», ha dichiarato Arrieta al Telegraph astendendosi dal rivelare qualsiasi informazione sulla coppia fino ad ora.











Kate e William, la stilista Arrieta: «Penso che stiano attraversando l'inferno»

Non è chiaro perché Arrieta abbia deciso di parlare di Kate. Al momento si sa solo che sta eseguendo una chemioterapia e si teme che le parole della stilista possano indicare una condizione di salute più grave.

Arrieta è intima della famiglia reale: ha dichiarato di lavorare a stretto contatto con l'attuale tata dei bambini, Maria Borrallo, per vestire i figli di Kate e William.

Kate in cura per guarire dal cancro, come sta

Kate ha 42 anni e ha ricevuto una diagnosi di cancro a marzo. Il 16 gennaio, alla London clinic, aveva subito un intervento all'addome dopo il quale è stato scoperto un tumore. Non è chiaro dove sia collocato però il cancro che ha colpito la duchessa di Cambridge. Il settimanale Gente ha rivelato che l'operazione chirurgica sarebbe stata eseguita da sapienti mani italiane: da un'équipe del policlinico romano Agostino Gemelli. A operare Kate potrebbero essere stati chirurghi esperti, e richiestissimi, come Sergio Alfieri e Giovanni Scambia, famosi per la grandissima competenza in ambito internistico e addominale, il primo, e oncologico il secondo.

Dall'ospedale non sono arrivate conferme, ma neppure smentite. Quando Kate è stata operata, i giornalisti pe capire la diagnosi della principessa conrsero a chiedere lumi proprio al professor Scambia, del Gemelli, che commentò: «Essendo coinvolta la zona addominale si potrebbe trattare di un tumore all'intestino o all'apparato genitale».

La Middleton ha deciso di condividere la sua diagnosi con il mondo intero lo scorso 22 marzo, prima che i tre figli interrompessero le lezioni a scuola per le vacanze di Pasqua. In un videomessaggio girato mentre appare seduta su una panchina ha spiegato di essere malata e di sentirsi vicina alle persone che si trovano nella sua stessa situazione di pazienti oncologici.

Anche re Carlo sta male e ha avuto una diagnosi di tumore

Catherine non è l'unica reale ad avere a che fare con problemi di salute: Re Carlo, 75 anni, ha rivelato la sua diagnosi di cancro a febbraio e Sarah Ferguson, la Duchessa di York, sta combattendo contro un aggressivo cancro alla pelle.

Il Post ha rivelato che la coppia ha “addolcito” i suoi problemi di salute quando ha dato la notizia al figlio minore Louis, ma hanno avuto una conversazione più “difficile” e complessa con i più grandi George e Charlotte. I bimbi sono suppportati anche dai nonni: mentre la mamma segue le cure, i suoi genitori, Michael, 74 anni, e Carole Middleton, 69 anni, sono intervenuti per sostenere i nipoti in questo momento difficile.