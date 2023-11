Incidente via Laurentina, morta ragazzina di 13 anni: auto ribaltata tre volte alla rotatoria Gutenberg

Un altro incidente mortale sulle strade di Roma. A perdere la vita questa mattina, intorno alle 4, una ragazzina di 13 anni.

Si trovava in macchina con la madre e un’amica quando la macchina su cui erano a bordo, una Golf guidata probabilmente dall’amica della madre, si è schiantata contro la rotonda Gutenberg di via Laurentina.

Schianto sulla Laurentina, muore a 13 anni

La piccola è morta durante il trasporto al Sant’Eugenio, mentre le due donne sono state trasportate in ospedale in codice rosso. Per il momento non sembrano esserci altri veicoli coinvolti. L’ipotesi più probabile è che la donna al volante a causa della velocità sostenuta abbia perso il controllo della macchina, ribaltandosi tre volte dopo aver colpito la rotonda.

Il precedente

Quel tratto di strada è stato fatale ad un automobilista soltanto pochi giorni fa, a poca distanza dal luogo dlel'incidente di questa mattina. Oscar Roselli, osteopata di 33 anni era morto all'altezza di via di Tor Pagnotta.