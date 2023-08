Cheddira, benvenuto in Serie A: il bomber loretano saluta Bari e raggiunge Frosinone (via Napoli)

Walid Cheddira, il bomber italo-marocchino nato a Loreto e reduce da una grande stagione con il Bari, è pronto a sbarcare in Serie A. Lo farà con la maglia del Frosinone neopromosso di mister Eusebio di Francesco pronto ad ufficializzare il suo innesto in prestito.

LEGGI ANCHE: Il campione Walid Cheddira da Zia Emilia: pioggia di selfie e una pizza gourmet dedicata

La formula

Il Napoli, che non vuole perdere la proprietà, lo riprenderà dal Bari per poi girarlo al club frusinate. Un'operazione già effettutata con il portiere Caprile e l'Empoli. Sul passaggio di Cheddira parte interessata anche il Parma che ottenne, anni fa, una percentuale sulla rivendita dell'attaccante protagonista anche con il Marocco negli ultimi Mondiali in Qatar.