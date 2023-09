L'ascolano Orsolini torna in Nazionale dopo tre anni. Camaioni, amico e procuratore: «Con Spalletti potrà riaccadere. Riccardo è un talento»

ASCOLI L'ascolano Riccardo Orsolini, fresco di rinnovo con il Bologna fino al 2027, è tornato in Nazionale tre anni dopo l'ultima volta. Il neo Ct Luciano Spalletti (un passato nelle Marche, con l'Ancona, nella stagione 2001-2002) l'ha lanciato nella mischia al settantesimo di Italia-Ucraina 2-1 - giocata a San Siro ieri, 12 settembre - al posto di Niccolò Zaniolo. Non accade spesso che un marchigiano indossi la maglia azzurra (negli ultimi tempi era capitato solo con Destro, Bonaventura e Sensi) e, per questo motivo, diventa importante soffermarsi anche su questi aspetti.

L'amico procuratore

Marino Camaioni, procuratore e collaboratore dell'agenzia che fa capo a Michelangelo Minieri (che assiste l'esterno felsineo), ma soprattutto amico di lunga data di Orsolini ha raccontato le sensazioni vissute al Meazza: «Credo che Riccardo abbia vissuto una bella emozione.

Tornare in Nazionale dopo tutto questo tempo è soddisfacente, a maggior ragione in una partita del genere. Ero in tribuna, posso testimoniarlo in forma diretta. Pochi marchigiani azzurri negli ultimi anni? Rende ancor più preziosa questa presenza». Camaioni, tra gli scopritori di Orsolini insieme al totem Remo Orsini, racconta il primo contatto riavvolgendo il proprio nastro dei ricordi: «Lo seguo da quando giocava negli Allievi dell'Ascoli dopo che mi fu segnalato da un amico allenatore. Da lì nacque un rapporto decennale con lui, la famiglia e tutto il resto. Secondo me con Luciano Spalletti da Commissario tecnico le convocazioni potrebbero aumentare ancora».