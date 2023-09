Euro '24, l'Italia supera 2-1 l'Ucraina con un doppio Frattesi. Primo brindisi di Spalletti: in campo l'ascolano Orsolini

MILANO- Primo brindisi per Luciano Spalletti sulla panchina dell'Italia. Il tecnico di Certaldo, all'Ancona nella stagione sportiva 2001-2002, si lascia alle spalle il pareggio con la Macedonia e gioisce contro l'Ucraina di Rebrov. Nel 2-1 decisiva la doppietta di Frattesi (per gli ospiti in rete Yarmolenko) che ha consentito agli azzurri di agganciare proprio i dirimpettai, al secondo posto in classifica nel girone B, con sette punti all'attivo. Negli ultimi venti minuti ingresso in campo anche per l'ascolano Riccardo Orsolini in forza al Bologna.

