Euro 2024, al Maradona passa l'Inghilterra (1-2). Il Ct Mancini si consola con il primo gol del Chapita Retegui

NAPOLI- Inizia con una sconfitta per 1-2 l'avventura nelle qualificazioni all'Europeo 2024 per l'Italia del ct di Jesi Roberto Mancini. Al Maradona di Napoli, davanti a 41.000 spettatori, passa l'Inghilterra che conquista punti pesanti sulla strada per la competizione che si giocherà in Germania dal 14 giugno al 14 luglio 2024.

Primo tempo in chiara salita per gli Azzurri con l'Inghilterra di Gareth Soutghate avanti 0-2 prima dell'intervallo. Ospiti avanti al tredicesimo con Rice bravo a sfruttare una mischia da calcio d'angolo. Il raddoppio, su calcio di rigore concesso dal Var per un fallo di mano di Di Lorenzo, lo ha messo a segno Kane al minuto quarantaquattro. Nella ripresa, complici anche i cambi operati da Mancini, l'Italia è apparsa più pimpante rimettendosi in carreggiata con il primo gol azzurro del "Chapita" Retegui ben servito da Pellegrini.

Prima della partita sugli schermi del Maradona sono state proiettate le immagini più belle di Gianluca Vialli - ricordato anche da una maglietta speciale - ammirate con affetto e commozione da tutti i presenti. Qualche problema di ordine pubblico tra la polizia e parte dei 2500 inglesi presenti al momento dell'arrivo di questi ultimi all'ingresso del settore ospiti.

LEGGI ANCHE: Di Lorenzo dal Napoli all'Italia: «Spalletti come Mancini». Fioccano i paragoni tra l'ex Ancona e il Ct jesino

ITALIA-INGHILTERRA 1-2

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Acerbi, Toloi, Spinazzola; Barella (62' Cristante), Jorginho (69' Tonali), Verratti (88' Scamacca); Berardi (62' Politano), Retegui, Pellegrini (69' Gnonto). Ct. Mancini

INGHILTERRA (4-3-3): Pickford; Walker, Maguire, Stones, Shaw; Phillips, Rice, Bellingham (85' Gallagher); Saka (85' James), Kane, Grealish (69' Foden, 81' Trippier). Ct. Southgate

Reti: 13' Rice, 44' Kane (rig.), 56' Retegui

Ammoniti: Rice, Grealish, Maguire, Jorginho, Walker, Shaw, Acerbi

Espulsi: Shaw all'80'