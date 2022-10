Euro2024, l'Italia di Mancini ritrova Inghilterra e Macedonia del Nord. Il sogno? Giocare contro l'Ucraina ad Ancona con incasso per alluvionati e sfollati

Tiro Mancini. Quello del destino (o dei due destini che si uniscono), quello dei sorteggi per Euro2024 (al via il 14 giugno 2024) che mette sulla strada dell'Italia del Ct Roberto Mancini un girone lastricato di potenziali rivincite (pro e contro) con l'Inghilterra (battuta nella finale degli ultimi Europei ed eliminata dalla Nations League) e la Macedonia del Nord, la bestia nera, la squadra che ci ha definitivamente estromessi dal Mondiale in Qatar. Non solo: ci sarà anche l'Ucraina, e non sarà sicuramente una partita come le altre. Completa il pacchetto la nazionale maltese affidata, al momento, ancora all'ex allenatore dell'Ascoli Devis Mangia (che tecnicamente risulta sospeso dall'incarico per una presunta quanto pesante violazione delle politiche federali maltesi).

Il sogno: giocare ad Ancona

Le prime partite sono in programma dal 23 al 25 marzo dell’anno prossimo. La Uefa svelerà il calendario dell'Italia all'inizio del 2023. L'unica certezza è che la Nazionale affronterà gli avversari in gare di andata e ritorno nei mesi di marzo, settembre, ottobre e novembre 2023. Il sogno? Sarebbe bello se Italia-Ucraina si giocasse ad Ancona, nelle Marche, terra natia del ct Roberto Mancini, con l'incasso diviso tra gli alluvionati delle Marche e gli sfollati ucraini che hanno trovato accoglienza in Italia.

I GIRONI

Assenti la Germania, già qualificata come paese ospitante, e la Russia esclusa dalla competizione. Si qualificano le prime 2 di ogni girone. Per gli ultimi tre posti ci saranno i playoff con le 12 nazionali che hanno vinto i rispettivi gruppi di Nations League. Se una di queste è già qualificata va ai playoff la squadra successiva meglio piazzata nella classifica.

Girone A: Spagna, Scozia, Norvegia, Georgia, Cipro.

Girone B: Olanda, Francia, Irlanda, Grecia, Gibilterra.

Girone C: Italia, Inghilterra, Ucraina, Macedonia, Malta.

Girone D: Croazia, Galles, Armenia, Turchia, Lettonia.

Girone E: Polonia, Repubblica Ceca, Albania, Far Oer, Moldova.

Girone F: Belgio, Austria, Svezia, Azerbaigian, Estonia.

Girone G: Ungheria, Serbia, Montenegro, Bulgaria, Lituania.

Girone H: Danimarca, Finlandia, Slovenia, Kazakistan, Irlanda del Nord, San Marino.

Girone I: Svizzera, Israele, Romania, Kosovo, Bielorussia, Andorra.

Girone J: Portogallo, Bosnia, Islanda, Lussemburgo, Slovacchia, Liechtenstein.