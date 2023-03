Malta-Italia (0-2), il Ct Mancini: «Contava vincerla, tutto da perdere». E Retegui segna ancora dopo Napoli

MALTA- L'Italia vince 2-0 a Malta nel secondo match del Gruppo C delle qualificazioni a Euro 2024. Gli azzurri, sconfitti all'esordio a Napoli dall'Inghilterra (che batte l'Ucraina nel secondo incontro), conquistano i primi 3 punti nel girone. La Nazionale del ct jesino Roberto Mancini ipoteca la vittoria nel primo tempo con i gol di Retegui, alla seconda rete in altrettante presenze, e Pessina. Il match si apre con un'occasione per i padroni di casa, che al 5' spaventano i campioni d'Europa. Satariano riceve un passaggio millimetrico di Mbong in area e calcia, Donnarumma evita guai. L'Italia impiega un quarto d'ora per carburare e per dare la svolta al match.

LEGGI ANCHE: Roberto Mancini, c'è un ricambio generazionale che funziona: il ct dell'Italia è diventato nonno di Sofia

Le dichiarazioni

Questo il commento del Mancio a fine gara: «Sono partite dove hai tutto da perdere e diventano partite brutte. Abbiamo fatto cose buone e altre meno. Era importante vincerla, l'abbiamo sbloccata nel primo tempo. Sono partite particolari. Non hai spazi per giocare. Cosa si poteva fare meglio? Quasi tutto. Quando vai in vantaggio 2-0 hai la possibilità di giocare con tranquillità. Bisognava fare meglio. Retegui? Intanto ha sbloccato la partita. E' stato fondamentale. Ha bisogno di tempo, deve ancora conoscere bene il calcio europeo. Ci vuole tempo».