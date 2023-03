Euro2024, l'Italia del Ct Mancini a caccia dei primi punti qualificazione contro Malta

MALTA- La sconfitta con l'Inghilterra dovrà essere cancellata stasera (ore 20.45 diretta Rai) contro Malta, nella seconda partita di qualificazione a Euro 2024. L'Italia campione in carica di Roberto Mancini è già chiamata al riscatto. Davanti un'avversaria, almeno sulla carta, ampiamente alla portata degli azzurri ma proprio per questo il Ct di Jesi non vuole sorprese. Il Ct preannuncia novità nell'undici che scenderà in campo e non si sbilancia più di tanto sull'impiego o meno dell'oriundo Mateo Retegui, a segno all'esordio contro l'Inghilterra.

Le probabili formazioni

Malta (3-4-3): Bonello; Apap, Borg, Attard; Mbong J., Guillaumier, Kristensen, Camenzuli; Teuma, Satariano, Mbong P. (Formosa C., Grech M., Brown J., Corbalan J., Dimech S., Jones J., Muscat N., Muscat Z., Nwoko K., Paiber B., Tabone L., Yannick Y.) All. Marcolini.

Italia (4-3-3): Donnarumma, Di Lorenzo, Toloi, Romagnoli, Emerson Palmieri; Tonali, Jorginho, Verratti; Politano, Retegui, Pellegrini. (Meret, Falcone, Spinazzola, Darmian, Dimarco, Scalvini, Cristante, Frattesi, Pessina, Berardi, Chiesa, Gnonto, Grifo, Pafundi, Scamacca) All. Mancini.

Arbitro: Georgi Kabakov (Bul)