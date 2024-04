Parla marchigiano il nuovo spot della Tim con la Nazionale Italiana: insieme al Ct Spalletti due talenti di casa nostra

ANCONA Parla marchigiano il nuovo spot della Tim, in collaborazione con la Nazionale Italiana di Calcio, che sta andando in onda in questi giorni. Con il Ct Luciano Spalletti (peraltro ex Ancona nella stagione sportiva 2001-2002 quando contribuì alla salvezza dei dorici in Serie B) ci sono due protagonisti della nostra terra.

Ecco chi sono

Si tratta del centrocampista della Fiorentina Giacomo Bonaventura, nato a San Severino Marche, e dell'esterno ascolano del Bologna Riccardo Orsolini. Un indizio nell'ottica dei prossimi Europei che si terranno quest'estate in Germania?