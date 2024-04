Sport e disabilità, così vince la squadra dell'inclusione. Il ministro Locatelli alla presentazione dell’Open Italia di golf paralimpico al Conero

ANCONA – La Lega continua a mettersi in gioco con le migliori energie perché nella sfida a campo aperto tra sport e disabilità vinca sempre la squadra dell’inclusione. Lo hanno ribadito da Ancona il ministro per le Disabilità Alessandra Locatelli e i consiglieri regionali Anna Menghi, referente regionale per il dipartimento Disabilità Lega, Mirko Bilò, vicecapogruppo e Lindita Elezi che hanno partecipato alla presentazione dell’Open d’Italia Disabili in programma al Conero Golf Club di Sirolo il 112 e 13 aprile prossimi.

L'orgoglio

«Siamo orgogliosi che la Regione Marche, grazie anche al lavoro di squadra della Lega con l’assessore allo sport Chiara Biondi e il gruppo consigliare, abbia raccolto una sfida a forte impronta valoriale oltre che sportiva come l’Open d’Italia Disabili – dichiara la consigliera Anna Menghi a margine della presentazione – Abbiamo colto una importante doppia opportunità: non solo Le Marche testimonial di inclusione attraverso lo sport che è metafora della vita, ma lo sono doppiamente attraverso uno sport che viene comunemente percepito come esclusivo rafforzando così la valenza del messaggio.

Promozione e destagionalizzazione

Ringrazio il presidente della Federazione Italiana Golf Franco Chimenti per la sensibilità e lungimiranza con cui ha avviato, pionieristicamente, un progetto che azzera nei fatti le differenze tra disabili e normodotati e per aver riconosciuto, con la scelta del nostro green sirolese, il grande lavoro che lo sport delle Marche, a livello istituzionale e associazionistico, porta avanti con rara concretezza sul tema delle disabilità come ricchezza e non come assenza»

“Un evento non solo di grande impatto sportivo e sociale, ma anche promozionale in funzione della destagionalizzazione turistica – concludono Bilò Menghi ed Elezi – Per la giunta Acquaroli il binomio sport-turismo è un asset strategico per lo sviluppo dell’economia regionale: la scelta della Federazione Golf di sottoscrivere, per la prima volta in Italia e proprio con le Marche, un’intesa triennale per l’Open d’Italia Disabili conferma che siamo sulla buona strada”.