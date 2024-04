ANCONA «Si consiglia di rivalutare la pianificazione del proprio viaggio». Ovvero, si salvi chi può. Il consiglio spassionato arriva direttamente da Trenitalia e riguarda i lavori sulla linea Orte-Falconara che partiranno venerdì prossimo 3 maggio per concludersi l’8 giugno successivo. Ovvero 35 giorni di stop nel tratto Terni-Foligno, con prevedibili ed importanti disagi per tutti i viaggiatori. A partire da chi utilizza quotidianamente, per lavoro o studio, i treni regionali. Proprio tra Terni e Foligno, il collegamento ferroviario verrà sostituito dagli autobus.



L’alternativa

Che potranno avere «posti inferiori rispetto al normale servizio offerto», oltre naturalmente ai tempi di percorrenza che aumenteranno «in relazione anche al traffico stradale». Cambiamenti di orario ci potranno essere anche per i treni regionali Ancona-Roma e Perugia Roma, in particolare nei tratti Ancona-Foligno, Perugia-Foligno e Terni-Roma. Saliamo di categoria e passiamo ai treni InterCity. Addio ai treni della Milano-Terni nel tratto Foligno-Terni, coi viaggiatori che dovranno ripiegare sui soliti bus. I Roma-Ancona saranno deviati via Orte-Terontola con «orari rimodulati e soppressione delle fermate di Terni e Spoleto». L’alternativa? Di nuovo gli autobus. Soppressa pure la tratta Terni-Perugia Ponte San Giovanni per i Roma-Perugia. Fermerà ad Orvieto invece che a Terni, invece, l’Intercity Notte Roma-San Candido del 7 giugno, instradato via Orte-Firenze-Bologna con orari rimodulati. Infine arriviamo ai treni Alta velocità - che poi così «alta velocità» non sono nemmeno in condizioni normali. Scrive Trenitalia che «i due Frecciargento della tratta Roma-Falconara Marittima-Rimini-Ravenna saranno soppressi in direzione Ravenna dal 3 maggio al 7 giugno ed in direzione Roma dal 4 maggio all’8 giugno». Di alternative ne restano ben poche per tutti quei lavoratori o studenti che si recano quotidianamente a Roma. E che forse rimpiangeranno, almeno per questo mese, i tempi già dilatati della normale circolazione. Del resto, ai collegamenti sostitutivi via bus non ci sono alternative. No, non è un’iperbole. Tolta l’auto, resta soltanto l’aereo. Il volo Falconara-Roma, operato in continuità territoriale dalla bolzanina Sky Alps, recentemente subentrata alla riottosa AeroItalia. Peccato che ci vogliano 48 ore tra andata e ritorno. Partendo d’Ancona con l’unico volo della giornata, fissato alle 15,30, arriveremmo comunque a Roma molto più tardi delle 14,15, quando è fissato il decollo dell’unico collegamento giornaliero dalla Capitale verso la Dorica. Il tutto per un costo complessivo che è di circa 160 euro.