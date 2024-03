Ancona, confermate le indiscrezioni. Roberto Boscaglia è il nuovo allenatore: superati Venturato e Foschi. Tutti i dettagli

ANCONA Ora è ufficiale, Roberto Boscaglia è il nuovo allenatore dell’Ancona. Superati, come da noi anticipato già nell'edizione odierna (25 marzo) del Corriere Adriatico, l'ex Spal Roberto Venturato e Luciano Foschi, ancora sotto contratto con il Lecco. All’indomani dell’esonero di Gianluca Colavitto dopo la pesante sconfitta contro la Recanatese e la feroce contestazione dei tifosi dorici, la società di via Schiavoni ha deciso di affidare la panchina all’esperto allenatore siciliano nato a Gela, classe ’68. Tramite una nota sul proprio sito, l’Ancona ha ufficializzato da pochissimi minuti l’arrivo del tecnico ex Trapani, Brescia, Novara, Virtus Entella, Palermo e Foggia. Contratto di tre mesi con rinnovo automatico in caso di salvezza (totale 15 mesi) con annessi bonus per il raggiungimento dell'obiettivo. L'accordo è stato chiuso questa mattina - come raccolto dalla nostra redazione - dopo l'arrivo del neo-mister all'aeroporto di Falconara con volo da Catania Volotea VL01702. Oggi dirigerà il primo allenamento al Del Conero e sarà presentato alla stampa alle 17.

Ecco Boscaglia, il comunicato

Tutto quello che c'è da sapere su Boscaglia: carriera e modulo

Roberto Boscaglia, nato a Gela il 24 maggio 1968, nella sua carriera da calciatore ha militato per diciassette anni proprio nella squadra della sua città natale, prima di ritirarsi nel 2004. Dopo il ritiro, inizia subito ad allenare in Sicilia all’Akragas. Poi, dopo aver guidato anche l’Alcamo e il Nissa, nel 2009 va al Trapani dove resta per sei stagioni riuscendo a portare i siciliani fino in Serie B. Successivamente guida il Brescia e il Novara sempre nel campionato cadetto, per poi tornare in C con la Virtus Entella e vincere il campionato 18/19. Resta alla guida dei liguri, in B, anche nella stagione 19/20 per poi tornare, l’annata successiva, nella sua amata Sicilia, precisamente al Palermo di nuovo in C. La sua esperienza in rosanero, però, termina alla 27° giornata con l’esonero. Nell’estate 2022 torna in panchina sposando il progetto del Foggia, ma dopo sole cinque giornate arriva la rescissione consensuale con i pugliesi. Quella con i rossoneri è l’ultima esperienza del tecnico siciliano, che dopo quasi due anni riparte dalle Marche e dall’Ancona: per lui una difficile sfida, quella di riuscire a evitare i playout a sole cinque giornate dal termine della stagione regolare.

Nel corso della sua carriera Boscaglia ha utilizzato molti moduli, risultando un allenatore che è capace di adattarsi alle caratteristiche della squadra.

Ha spesso giocato con la difesa a quattro (soprattutto 4-4-2, 4-3-3 e 4-2-3-1) ma ha utilizzato diversi schieramenti con la retroguardia a tre, come il 3-5-2, il 3-4-3 e il 3-4-1-2. L’Ancona in questa stagione ha giocato sia a tre che a quattro e ha giocatori adatti per interpretare quasi ogni schieramento: le soluzioni ci sono, starà a Boscaglia trovare fin da subito la giusta quadra.

La curiosità

Boscaglia deve ringraziare l’allenatore della Recanatese Giacomo Filippi, che sabato ha battuto 2-0 l’Ancona portando all’esonero di Colavitto, per essere stato chiamato dai biancorossi. I due, ironia della sorte, si conoscono molto bene: Filippi, infatti, è stato il vice di Boscaglia per sei stagioni (dal Brescia fino al Palermo) e poi, dopo l’esonero del tecnico di Gela, ha preso il suo posto proprio in rosanero. Ora i due si ritroveranno a lottare per lo stesso obiettivo, ovvero riuscire a conquistare la tanto agognata salvezza.